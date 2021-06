Univisión lanzará un nueva plataforma de streaming con contenido original en español

Por La República (Colombia)



Univisión Communications Inc., la principal empresa de contenido y medios en español en Estados Unidos, anunció que lanzará el servicio integral de streaming a nivel internacional, que contará con una opción gratuita con publicidad y una premium con suscripción, y que incluye la cartelera más grande de contenido original en español entre las plataformas de streaming.



Así las cosas, el nivel de vídeo on demand con publicidad (Avod) se basará en PrendeTV, el actual servicio gratuito de streaming en español de Univisión, que otorgará acceso gratuito a 100 canales tradicionales y 40.000 horas de contenido original de la plataforma y otros adquiridos de otros medios internacionales. Por otro lado, en la categoría premium de vídeo on demand con suscripción (Svod), ofrecerá en su primer año más de 6.000 horas de contenido en español, y más de 30 producciones originales y exclusivas al servicio.



“Nos entusiasma anunciar nuestro nuevo servicio como una potente piedra angular de esta estrategia, lo que nos da la oportunidad de llegar a audiencias internacionales con programación original”, dijo Pierluigi Gazzolo, presidente y director ejecutivo de Transformación en Univisión.



Con esta movida, la compañía espera ampliar los siete millones de usuarios que ya tiene.