GM eleva su apuesta en la carrera de los vehículos eléctricos

Por Reuters



El mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos dijo que ahora gastará 35.000 millones de dólares en vehículos eléctricos hasta 2025, un aumento del 75% respecto a marzo de 2020, antes de que la pandemia de COVID-19 cerrara la industria.



Las acciones de GM subían más de un 2,8% en las primeras operaciones del miércoles.



El gasto adicional de GM acelera una carrera global entre los fabricantes de automóviles y las empresas de tecnología para expandir las ofertas de vehículos eléctricos.



La consultora AlixPartners indicó el miércoles que las inversiones en vehículos eléctricos para 2030 podrían totalizar US$330.000 millones, un aumento del 41% con respecto a la perspectiva de inversión comparable de la firma hace un año.



"La adopción de vehículos eléctricos está aumentando y está llegando a un punto de inflexión", dijo a periodistas el director financiero de GM, Paul Jacobson, en una conferencia telefónica. "Queremos estar preparados para poder producir la capacidad que necesitamos para satisfacer la demanda a lo largo del tiempo".



El desafío para GM y otras automotrices es que la demanda de vehículos eléctricos por parte de consumidores y empresas durante los próximos años no crezca lo suficientemente rápido como para sostener los nuevos lanzamientos al mercado, advirtió AlixPartners en su pronóstico.



Hasta la fecha, los automóviles eléctricos representan aproximadamente el 2% del total de las ventas mundiales de vehículos y serán aproximadamente el 24% de las ventas totales para 2030, pronosticó la consultora. Pero tendrían que ser el 34% de las ventas globales totales para 2030 para absorber el aumento esperado en la producción.



Como parte del gasto, GM construirá dos plantas de baterías adicionales en Estados Unidos a mediados de la década, sumándose a las del noreste de Ohio y Spring Hill, Tennessee. La empresa no dio detalles sobre dónde se construirán las plantas, pero dijo que representarán más de la mitad del último aumento de 8.000 millones de dólares en el gasto. GM también indicó que ahora espera reportar resultados mejores de lo esperado en el segundo trimestre a pesar del impacto de la escasez global de chips.



Ahora espera ganancias operativas del primer semestre entre US$8.500 millones y US$9.500 millones debido a los sólidos resultados de GM Financial y una mayor producción de vehículos gracias al adelantamiento del suministro de chips en el tercer trimestre.