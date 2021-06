¿Trabajo en la era del home office? Los mejores países para buscar empleo remoto

Por Expansión



Encontrar trabajo en otro país no ha dejado de ser atractivo para las personas que quieren ampliar sus credenciales. Sin embargo, con la pandemia surgieron nuevas formas de movilidad laboral y han cambiado los planes para emplearse en otros países.



El estudio Decodificando al talento 2021, realizado por las empresas Boston Consulting Group, The Network y OCCMundial, tras encuestar a 208.000 trabajadores del mundo a finales del año pasado, arrojó que la disposición para viajar a otro país para encontrar mejores oportunidades laborales pasó de 57% en 2018 a 50% en 2020. Sergio Porragas Moreno, vicepresidente del Comité de Capital Humano de la Asociación de Internet MX, asegura que las restricciones y la incertidumbre por el COVID-19, seguido de las regulaciones de migración cada vez más estrictas en economías clave son causa de ello. Aunque, enfatiza que cada vez más profesionistas valoran que la transformación digital y evolución tecnológica facilite hallar un empleo internacional, sin la necesidad de establecerse en otro país.



Según el estudio, de todo el mundo los mexicanos son los más ávidos en querer encontrar un trabajo remoto en otros países, seguido de los brasileños. Y por primera vez en los ocho años que se realiza este estudio, Estados Unidos no es el más deseado para la movilidad laboral de los mexicanos. En su lugar está Canadá, y la lista continúa con España, Alemania, Argentina, Reino Unido, Australia, Francia, Brasil y Colombia.



“Los profesionistas mexicanos son los que más desean buscar opciones de empleo internacional remoto y (México) podría convertirse en un proveedor de talento virtual principalmente para Canadá y Estados Unidos”, menciona Porragas.



Mayra Ortega Schultz, CEO de la empresa de reclutamiento Lucas5 Headhunter, se muestra menos optimista al respecto porque los países más deseados para trabajar a distancia, a consideración de los mexicanos, hablan inglés. “Para aspirar a un puesto en el extranjero, ya sea presencial o remoto, los mexicanos primero deben dominar el idioma”, asevera.

Países que consideran a México como principal opción

Con el auge del home office, las personas ya no necesitan moverse de manera física para trabajar en otro país. Y aprovechar el acceso al talento global virtual puede ser benéfico para empleadores, pues este año se registra una escasez histórica de talento. Alberto Alessi, director regional de Manpower Group, advierte que se trata de la mayor escasez de talento en 15 años: 69% de los empleadores a nivel global, 65% en Latinoamérica y 74% en México enfrentan dificultades para ocupar sus vacantes.



Los puestos más difíciles de cubrir, dice, son los relacionados con las operaciones, logística, manufactura, marketing, apoyo administrativo, atención al cliente y recursos humanos. Esto se debe a que las habilidades en demanda y las prioridades de las personas cambiaron por el impacto de la pandemia.



Para los expertos consultados, la movilidad virtual podría ayudar a revertir la fuga de talentos. Chile, Chipre, España, Estados Unidos, Yemen, Irak, Brasil, Rumania, República del Congo y Suiza son los países que ven a México como una alternativa para buscar empleo de manera virtual.



“Hoy, las empresas necesitan perfiles más sofisticados y preparados para la era digital. A su vez, las personas buscan oportunidades de crecimiento y flexibilidad para balancear su vida. Pero ya no deben esperar a que su organización las capacite, si su objetivo es ocupar un puesto en otro país y saben que necesitan el inglés, entonces deben tomar la iniciativa para adquirir esta habilidad que requieren”, comenta.

¿Y si contrato talento internacional?

Los especialistas consultados señalan entre los beneficios de contratar talento internacional encontrar nuevas opciones para perfiles especializados, se reducen los costos de reubicación y nómina y se mejora la diversidad en los equipos de trabajo.



Sin embargo, también existen desafíos. Las empresas deben superar la complejidad legal y regulatoria, asegurar la integración cultural, resolver problemas de zona horaria, gestionar la protección de datos a través de las fronteras, establecer los niveles salariales adecuados, tomando en cuenta las diferencias en salarios, impuestos y costo de vida en los diferentes países.