Tuits de Elon Musk aludiendo a una ruptura hacen caer 7% al bitcoin

Por Reuters



El bitcoin caía más de un 7% la sesión de este viernes, en una jornada en la que varios tuits del jefe de Tesla, Elon Musk, en los que parecía lamentar haber roto con la criptomoneda, volvían a mover los mercados.



La gran posición de Tesla en el bitcoin y el gran seguimiento personal que tiene Musk en las redes sociales pone al límite a los criptomercados cada vez que tuitea. En esta ocasión, el precio se desplomó tras publicar la etiqueta "#Bitcoin" con un emoji de un corazón roto y una foto de una pareja discutiendo una ruptura.



Musk continuó publicando unas viñetas de un cómic y respondió "bien" a una ilustración de la criptomoneda rival dogecoin posteada por la plataforma Coinbase. No quedó claro si algunos de los tuits significa algo, si es que el caso. El multimillonario ya había dicho que Tesla no venderá sus bitcoins, pero sus tuits fueron suficientes para sacudir a unos mercados que siguen frágiles tras el hundimiento de mayo. El desplome del bitcoin le presionaba por debajo de su promedio móvil de 20 días hasta un mínimo de US$36.263, y restaba algo de cobertura a sus ganancias en lo que va de semana, donde acumula un alza del 2%.



La segunda mayor criptomoneda, el ether, que tiende a moverse en tándem con el bitcoin, perdía un 8%, a 2,626 dólares, aunque seguía en camino a apuntarse su segunda ganancia semanal consecutiva.



Dogecoin, la criptomoneda más sensible tal vez a las opiniones de Musk, que ayudó a que una divisa que nació como una broma alcance una valoración de mercado multimillonario, caía también más de un 10%, a cerca de 0.36 dólares.