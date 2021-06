El CEO de Binance se burla de Elon Musk por la “hipocresía” del bitcoin de Tesla

Por Yahoo News



“Cuando se usa la electricidad para hacer funcionar los automóviles, es ecológico. Cuando se usa la electricidad para operar las redes financieras más eficientes del mundo, es una preocupación ambiental”, tuiteó Zhao. La declaración parece hacer referencia al reciente anuncio de Musk de que Tesla ya no aceptará pagos con bitcoins a cambio de sus coches eléctricos, lo que provocó una caída menor de las criptomonedas. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios de The Independent antes del momento de la publicación.



"Tesla ha suspendido las compras de vehículos utilizando Bitcoin", decía un comunicado, tuiteado desde la cuenta de Elon Musk. "Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de todos los combustibles".



“La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente.



“Tesla no venderá Bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones tan pronto como la minería pase a una energía más sostenible. También estamos buscando otras criptomonedas que usan



Las críticas de Musk son de larga data. El análisis de la Universidad de Cambridge sugiere que la red bitcoin usa más de 121 teravatios-hora (TWh) al año, lo que la ubicaría entre los 30 principales consumidores de electricidad en todo el mundo si fuera un país. Recientemente, se ha estimado que consume casi tanta energía como todo el país de Argentina.

Se ha descubierto que el sistema bancario británico está utilizando casi el doble de las emisiones de carbono anuales del Reino Unido, según un informe de Greenpeace y WWF , sin embargo, ese sistema mantiene una red económica que actualmente es más esencial que el desarrollo de bitcoin.



El gobernador del Banco de Inglaterra dijo recientemente que las criptomonedas no tienen "valor intrínseco" y las personas que invierten en ellas deben estar "preparadas para perder todo [su] dinero".



Estas preocupaciones se ven exacerbadas por el valor enormemente fluctuante de las criptomonedas, y los inversores le ruegan a Musk que deje de twittear, ya que cada mensaje puede afectar drásticamente el precio de las monedas digitales.