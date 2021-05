El divorcio de Gates obliga a su fundación de US$50.000 millones a sopesar cambios

Por Bloomberg



Cuando Bill Gates y Melinda French Gates anunciaron su separación sorpresa después de 27 años de matrimonio, dijeron que no habría cambios en su fundación de US$50.000 millones. Ahora, unas tres semanas después de las revelaciones de que Melinda consideró el divorcio años antes en parte debido a los vínculos de Bill con Jeffrey Epstein, y en medio de informes sobre su dudoso comportamiento en Microsoft Corp., hay señales de que se está produciendo un cambio en una de las organizaciones filantrópicas más poderosas del mundo.



Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Gates, ha dicho a los empleados que está en conversaciones para fortalecer "la sostenibilidad y estabilidad a largo plazo de la fundación". "Estoy discutiendo activamente con Bill y Melinda los pasos que ellos y Warren podrían tomar", dijo Suzman en un comunicado el jueves, refiriéndose al multimillonario Warren Buffett, el tercer miembro de la junta de la fundación.



Suzman dijo que no se han tomado decisiones, pero agregó que Bill y Melinda han "reafirmado su compromiso con la fundación y continúan trabajando juntos en nombre de nuestra misión". También dejó en claro que "la fundación nunca ha recibido denuncias de acoso con respecto a Bill".

Es el último giro en lo que parece ser una división cada vez más enconada. Desde que se publicó el anuncio de divorcio en Twitter, ha habido informes de que Bill tuvo una relación extramatrimonial y tuvo otros romances en la oficina con empleados de Microsoft. El New York Times informó el miércoles que Gates recibió quejas sobre el comportamiento de Michael Larson, quien dirige Cascade Investment, que durante décadas ha supervisado la fortuna de los Gates.



La arremetida de los medios ha manchado la personalidad de filántropo tecno geek de Gates y ha puesto en duda si la pareja puede trabajar juntos sin interrumpir el funcionamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates.



El Wall Street Journal informó el jueves que están considerando contratar directores externos, citando a personas que no identificó.



Actualmente hay solo tres fideicomisarios: Gates, French Gates y Buffett, quien ha agregado más de US$27.000 millones de su propio dinero a la fundación durante los últimos 15 años. Cualquier cambio en la estructura de la fundación podría tener un gran impacto en su enfoque. Agregar más personas a la junta podría “democratizar el último proceso de toma de decisiones” en la fundación, dijo Maribel Morey, historiadora de la filantropía y directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Sociales de Miami.



La tabla de tres personas es inusualmente pequeña para una base de su tamaño. La Fundación Ford, que es aproximadamente una quinta parte del tamaño de la Fundación Gates, tiene 15 miembros en su junta. La Fundación Rockefeller, en una décima parte del tamaño, tiene no menos de 12 en cualquier momento.



Ampliar la junta sería positivo, dijo Morey, y podrían usarlo para aumentar la diversidad.



“En este momento es una decisión de beneficio mutuo porque, en un nivel, la Fundación Gates está bajo mucho más escrutinio”, dijo Morey. "En otro nivel, tiene mucho más sentido incluir a otras personas en la sala cuando eres una pareja divorciada con solo otra persona en el tablero".



El destino de la fundación es solo un aspecto del divorcio.



Gates, de 65 años, cofundador de Microsoft, es la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$143.800 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



Su mayor activo es Cascade, el holding que creó con las ganancias de las ventas de acciones de Microsoft y los dividendos administrados por Larson. A través de Cascade, Gates tiene participaciones en bienes raíces, energía y hotelería, así como participaciones en docenas de empresas públicas, incluidas Canadian National Railway y Deere & Co. Los Gates también se encuentran entre los propietarios privados más grandes de los Estados Unidos.



En las últimas semanas, ha habido varias transferencias de acciones por valor de más de US$3.000 millones de Cascade a French Gates, incluidas Deere, Canadian National Railway Co. y AutoNation Inc.



Eso es solo una fracción de los aproximadamente US$50.000 millones en acciones públicas reportados por la firma.