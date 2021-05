Tres hábitos diarios que hacen que Jeff Bezos sea más productivo

Por Yahoo News



Cada emprendedor tiene una cantidad limitada de tiempo para lograr sus objetivos comerciales y de vida, experimentar momentos divertidos y generar un impacto. Como emprendedor, puede experimentar los beneficios de concentrarse en su crecimiento personal cuando está dispuesto a hacer el trabajo. El trabajo de crecimiento personal es parte de varias estrategias de alto rendimiento que puede utilizar para optimizar su energía y hacer más. No construirás tu negocio si no estás creciendo como persona.



Estos líderes empresariales invierten tiempo intencionalmente y energía deliberada en desarrollar una perspectiva sólida sobre sus objetivos y crear una mentalidad imparable. Jeff Bezos es un líder empresarial de alto rendimiento porque comprende que la mente es el camino hacia las decisiones que tomamos y las acciones que se toman para alcanzar nuestros objetivos.



Para hacer más, tener suficiente energía y optimizarse, necesitará comprender tres lecciones cruciales de liderazgo de alto rendimiento.



1. Jeff Bezos hace una cosa que es solo para él todos los días



Los seres humanos pasan momentos enfocados en hacer cosas por los demás en su vida más que por ellos mismos. Puede hacer cosas para la familia, los amigos o sus líderes. A menudo dan a los demás más de sí mismos de lo que deberían, y eso les genera amargura.



Es esencial ser compasivo, pero no puede ser a costa de su salud mental. Jeff Bezos entiende esto mejor que la mayoría. Él sabe que para vivir una vida feliz y construir un negocio próspero, debe establecer límites y hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que se respeten esos límites. Se ha publicado mucho contenido sobre la rutina diaria de Jeff Bezos. Parte del establecimiento de límites de Jeff Bezos es cómo pasa su tiempo. Crea un horario que le permite hacer cosas que le traen alegría. Hace algo divertido y emocionante que es específicamente para él cada día. Su vida es más que un modo de prisa 24 horas al día, 7 días a la semana.



Los líderes empresariales no pueden ser robots, y el estilo de vida ajetreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, genera agotamiento, amargura y frustración hacia el proceso de crecimiento. Logrará metas y vivirá una vida extraordinaria cuando haga de su felicidad y bienestar mental una prioridad.



Aprenda de Jeff Bezos y dedique un tiempo a hacerse sonreír haciendo una cosa solo para usted cada día. Cuando incorpore momentos personales, tendrá el combustible que necesita para lograr sus objetivos desde un lugar de abundancia.



2. Jeff Bezos pasa tiempo de calidad enfocado en objetivos impulsados ​​por un propósito

Los objetivos que establezca son cómo sabrá hacia dónde se dirige y cómo llegará allí en los negocios. Demasiados líderes pasan por la vida y los negocios descontentos porque no tienen un propósito claro. Tienen la misma experiencia todos los días y esa experiencia no es emocionante.



Jeff Bezos es productivo porque planea sus días a propósito. Cada día tiene metas y métricas claras para el éxito. Cuando te despiertas con objetivos claros alineados con valores, te pones en camino hacia un crecimiento exponencial.





Su visión futura de los logros puede ayudarlo a crear un propósito, pero también debe comprometerse con el trabajo. Con claridad, puede crear métricas rastreables. Cuando crea este tipo de plan de productividad, verá el proceso diario.



Cuando experimentes un progreso hacia metas importantes, tendrás la motivación necesaria para mantener el crecimiento. Los emprendedores piensan que lo que persiguen es el resultado final, pero es el proceso el que crea la sostenibilidad.



3. Jeff Bezos utiliza un enfoque equilibrado



Tener días intencionales y un conjunto claro de acciones lo ayudará a forjar una mente más fuerte y hábitos saludables que lo llevarán a una mayor productividad y logro de metas. Un elemento que Jeff Bezos agrega a la mezcla es trabajar con equilibrio.



Si todo lo que hace es trabajar duro sin tomarse un momento para disfrutar del progreso y celebrar sus logros, pronto llegará a no gustarle lo que está construyendo. Su hambre por crear crecimiento empresarial se convertirá en frustración porque tendrás la sensación de que siempre estás trabajando.



Aprenda de Jeff Bezos y dedique tiempo cada día para celebrar lo lejos que ha llegado. Asegúrese de incorporar el equilibrio y un enfoque a largo plazo para el éxito y el logro de las metas.



Es un momento fantástico para hacer el trabajo que lo ayuda a fortalecerse mentalmente y ser un líder más productivo. Si va a llegar allí, aprenda de Jeff Bezos y las estrategias de alto rendimiento que incorpora.



La verdadera razón por la que Jeff Bezos es probablemente más productivo que usted es su compromiso de vivir una vida optimizada. Tiene grandes objetivos, pero los persigue con un enfoque equilibrado, que finalmente ha construido una de las empresas más grandes del mundo.