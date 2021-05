Neymar pierde el contrato con Nike

Por AFP



"Nike puso fin a su relación con el deportista porque éste se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre acusaciones creíbles de actos indebidos por parte de una empleada", afirmó la compañía, confirmando la información avanzada por el diario The Wall Street Journal.



"La investigación no fue concluyente", recalcó la multinacional de artículos deportivos. "No surgió ningún conjunto de hechos que nos permita pronunciarnos de forma sustantiva sobre el asunto. Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder aportar hechos que la respalden", afirmó.



En el artículo del The Wall Street Journal, una portavoz del jugador del Paris Saint Germain dijo que 'Ney' niega rotundamente la acusación.



"Neymar Jr. se defenderá enérgicamente de estos ataques infundados en caso de que se presente alguna demanda, lo que no ocurrió hasta ahora", dijo la vocera en un comunicado, agregando que Nike y el futbolista se separaron por razones comerciales.



La ruptura prematura de esta relación de patrocinio se produjo en agosto de 2020 sin que ninguna de las partes diera a conocer los motivos.



En el comunicado enviado a la AFP, Nike explicó que estaba "profundamente preocupada por las acusaciones de agresión sexual hechas en 2018 por una de sus empleadas contra Neymar Jr".



Basándose en relatos de testigos presenciales y documentos, el The Wall Street Journal reportó que la empleada dijo a sus amigos, así como a colegas, que Neymar intentó obligarla a practicar sexo oral en 2016 mientras estaba en su habitación de hotel en Nueva York, donde trabajaba en la coordinación y la logística de un evento promocional.