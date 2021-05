AstraZeneca irá al mercado en busca de fondos

Por AFP



El grupo farmacéutico del Reino Unido eligió a Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley para organizar una colocación de bonos de múltiples partes en dólares y posiblemente en euros. Recaudó $3,000 millones de una venta denominada en dólares en el verano, pero no ha ofrecido valores en euros desde 2016.



La oferta incluirá valores de referencia entre 2 y 30 años y podría ofrecer bonos en euros a 8 y 12 años.



La compañía, calificada como A3 por Moody’s Investors Service, está recurriendo al mercado al tiempo que la demanda de vacunas sigue siendo alta y los Gobiernos se apresuran a inocular a sus residentes para evitar más mutaciones y bloqueos por coronavirus. Y debido a que los costos de endeudamiento están aumentando, las compañías con grado de inversión han estado ansiosas por asegurar tasas bajas mientras aún pueden.



Pero la compañía ha sido el centro de una serie de controversias este año. Sufrió un duro golpe reputacional por su manejo del desarrollo de la vacuna con la Universidad de Oxford, a pesar de proporcionar la vacuna sin ganancias durante la pandemia. También se ha visto afectada en Europa por temores ante casos muy raros de trombos relacionados con su vacuna.



El miércoles, se enfrentará en tribunales a la rama ejecutiva de la Unión Europea por sus presuntas fallas en la entrega de la cantidad de dosis de la vacuna comprometida al bloque. La compañía con sede en Cambridge, Reino Unido, firmó un contrato con la UE por 300 millones de dosis en 2021, pero a fines de abril había entregado solo 50 millones.