HSBC no ofrecerá servicios de bitcoins a sus clientes

HSBC no tiene planes de lanzar una mesa de negociación de criptomonedas u ofrecer las monedas digitales como inversión a los clientes, porque son demasiado volátiles y carecen de transparencia, dijo a Reuters su presidente ejecutivo, Noel Quinn.



La posición del banco más grande de Europa sobre las criptomonedas se produce cuando el bitcoin se ha desplomado casi un 50% desde el máximo alcanzado en el año, después de que China tomó medidas enérgicas contra la minería de la moneda y su destacado defensor Elon Musk moderó su apoyo a la divisa digital.



Esto lo distingue de rivales como Goldman Sachs, que Reuters informó en marzo que había reiniciado su mesa de operaciones de criptomonedas, y UBS que, según otros medios, está explorando formas de ofrecer las monedas digitales como un producto de inversión.

"Dada la volatilidad, no estamos en bitcoin como una clase de activos. Si nuestros clientes quieren estar allí, por supuesto que lo pueden estar, pero no lo estamos promoviendo como una clase de activos dentro de nuestro negocio de gestión de patrimonio", dijo Quinn.



"Por razones similares, no nos apresuramos a comprar monedas estables", dijo, refiriéndose a las monedas digitales como Tether, que buscan evitar la volatilidad típicamente asociada con las criptomonedas al vincular su valor a activos como el dólar.



El bitcoin cotizaba a US$36.387 el lunes, casi un 50% menos en solo 40 días desde su máximo anual de US$64.895 alcanzado el 14 de abril.

La presión sobre la moneda se intensificó después de que Musk, el multimillonario dueño de Tesla y partidario de la criptomoneda, revirtiera su postura de que el fabricante de vehículos eléctricos aceptara el bitcoin como medio de pago.