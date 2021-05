Virgin Galactic lanza exitoso vuelo de prueba desde Nuevo México

Por Bloomberg



Virgin Galactic Holdings realizó un vuelo de prueba al espacio por primera vez en más de dos años, un paso crítico en su camino hacia el servicio comercial luego de una serie de problemas que han acosado a la compañía.



El vuelo de prueba VSS Unity desde Nuevo México el sábado ayuda a que la compañía vuelva a su horario establecido del fundador de la compañía aérea, Richard Branson, al espacio suborbital ya este verano, y reanudar la venta de boletos.



Branson y el director ejecutivo Michael Colglazier observaron el vuelo desde el centro de operaciones de Virgin Galactic en Spaceport America, cerca de Truth or Consequences, Nuevo México. “Fue un vuelo muy, muy limpio y elegante”, dijo Colglazier el sábado en una entrevista telefónica, calificando la prueba como un éxito que cumplió con cada objetivo, incluido el primer viaje con un nuevo sistema de control de vuelo más preciso para mejorar el manejo de la nave espacial.

La parte inesperada del evento, dijo, fue cuando un extasiado Branson lo roció con champán después del vuelo. “Eso fue inusual y no esperado”, dijo Colglazier.



Pilotado por CJ Sturckow y Dave Mackay, el vuelo VSS Unity fue el primero de la compañía al espacio desde Nuevo México, que se convirtió en el tercer estado de Estados Unidos desde el que la gente ha volado al espacio después de Florida y California. Una misión del transbordador espacial de 1982 aterrizó en White Sands Missile Range en Nuevo México.



VSS Unity viajaba a una velocidad de Mach tres después de ser liberado de la nave nodriza, VMS Eve, y llegó al espacio a una altitud de 55.45 millas (89.2 kilómetros), antes de aterrizar en Spaceport America, según un comunicado. El vuelo fue el primer cohete de la compañía desde febrero de 2019, cuando Beth Moses, una ingeniera e instructora de astronautas de Virgin, se unió a un vuelo de prueba desde Mojave, California. El viaje allana el camino para el próximo vuelo de prueba de Virgin, que se espera que lleve empleados adicionales mientras la compañía se prepara para su servicio comercial.



La compañía no está preparada para decir cuándo estará lista para el próximo vuelo de prueba con cuatro empleados. “Pueden imaginarse que mucha gente me pregunta ‘Me gustaría estar en’”, dijo Colglazier.

Después de que los ingenieros de vuelo de 2019 descubrieron daños en el casco de la nave espacial por la presión del aire que se había acumulado después de que los orificios de ventilación se taparan accidentalmente, según " Test Gods “, un libro publicado este mes por el escritor neoyorquino Nicholas Schmidle, a quien se le dio acceso para observar la empresa durante varios años.



En medio de las demoras causadas por la pandemia, con muchos empleados trabajando desde casa, el programa de pruebas de Virgin Galactic sufrió otro revés en diciembre cuando VSS Unity cayó de su avión de transporte pero el motor del cohete no se encendió . La nave se deslizó de regreso al Spaceport America y aterrizó sin incidentes.



Un segundo intento de vuelo en febrero fue frustrado por la interferencia eléctrica detectada en el sistema de aviónica de la nave espacial. La compañía pasó unos dos meses reparando los problemas de interferencia, que los ingenieros atribuyeron a la instalación de una computadora de vuelo más potente el año pasado.



A principios de este mes, Virgin Galactic advirtió a los inversionistas que estaba revisando “fatiga y el estrés” problemas en su aeronave de transporte de cuatro motores, VMS Eve. El avión fue autorizado para volar después de “una inspección detallada y un análisis exhaustivo”, dijo la compañía el jueves.