SHEIN abre tienda Pop-Up física en la Ciudad de México

Por E&N



SHEIN, el retailer global online enfocado en la moda y con sede en China, abrirá una tienda experiencial Pop-Up física en en Paseo Interlomas, Ciudad de México, uno de los principales centros comerciales de la zona.

La tienda showroom ofrecerá una experiencia de 360º a los consumidores mexicanos con las colecciones de ropa, accesorios y maquillaje de SHEIN, permitiéndoles sentir y tocar los productos que la marca vende en la tienda online. Además, ofrecerá asesoramiento in situ con expertos en moda y maquillaje, así como beneficios online de alta tecnología. La tienda abrió el 21 de mayo y permanecerá abierta hasta el 3 de junio de 2021 - incluso durante el Hot Sale, cuando los clientes tendrán acceso a descuentos de hasta el 80%.



Desde 2018, SHEIN ha visto un crecimiento positivo constante de más del 100% en la tasa de visitantes mensuales en su sitio web y app a nivel mundial, y México es un contribuidor importante. Esta es la primera Pop-Up store de SHEIN en Latinoamérica, y ya tuvieron una en Estados Unidos. "México es uno de nuestros mercados extranjeros más importantes en todo el mundo, y vemos que el aprecio por nuestros productos crece dentro del país. Con esta iniciativa buscamos brindar la mejor experiencia a nuestros clientes, para que puedan explorar más sobre los productos de SHEIN disponibles en nuestra plataforma online", dijo Simon Shan, Jefe de Mercado de SHEIN México.



Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Para este proyecto, SHEIN se asoció con EBANX, su proveedor de servicios de procesamiento de pagos en América Latina. "Estamos muy contentos de colaborar en esta iniciativa con SHEIN, una marca que ve el potencial y la importancia de México para el comercio global. De hecho, se espera que el mercado de comercio electrónico de México de manera general crezca un 25% este año, siendo uno de los impulsores del crecimiento en toda la región de Latinoamérica", dijo Jaqueline Bartzen, gerente senior de Marketing de EBANX.

La Pop-Up de SHEIN

Estando una vez en la Pop-Up, los clientes podrán tener una experiencia física con la ropa, los zapatos, los bolsos y los accesorios, pudiendo sentir los tejidos y las texturas. También podrán probar los productos de SHEGLAM, la colección de maquillaje de la marca. Todo ello siguiendo todos los protocolos de seguridad frente a COVID-19: todos los pinceles y herramientas de maquillaje serán desechables, y los productos probados serán regalos para el cliente que los haya probado.



Los asesores de moda y maquillaje estarán en todo momento in situ, ayudando a los clientes y mostrándoles todas las posibilidades de looks y maquillajes que permiten los productos de SHEIN. Adicionalmente, los consumidores podrán tener un vídeo en 360º de ellos con estos looks, para poder publicarlo en las redes sociales, mostrarlo a otras personas y llevárselo a casa para basar sus futuras compras.



Todo lo que los clientes quieran comprar, podrán hacerlo en línea en la app de SHEIN, a través de uno de los iPads disponibles en el lugar, o a través de sus propios smartphones. La tienda estará abierta dentro de Hot Sale, una temporada de compras muy conocida en México, por lo que los consumidores pueden esperar descuentos de hasta el 80% al comprar en línea todos los artículos expuestos en la tienda durante la temporada, que irá del 23 al 31 de mayo de 2021. El Hot Sale de SHEIN también ofrecerá envío gratuito para compras de 99 pesos en adelante, descuento extra de 25% y descuentos exclusivos en las primeras compras.



Siguiendo los protocolos implementados por el COVID-19, la tienda Pop-Up tendrá igualmente medidas de distanciamiento entre las personas al interior del kiosko, uso obligatorio de cubrebocas, dispensadores de desinfectantes y personal entrenado para ayudar a todos los clientes, entre otras medidas de protección.