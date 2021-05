Punto crítico para Ofertas Públicas Iniciales de EEUU: acciones han caído por debajo de sus precios

Por The Wall Street Journal



Las acciones de empresas de rápido crecimiento vienen perdiendo el favor de los inversores. Muchas compañías recién listadas, cuyas acciones subieron después de sus OPI, han caído por debajo de sus precios de salida a bolsa. Al menos tres empresas pospusieron sus OPI después de que el S&P 500 abriera la semana pasada con su peor caída de tres días en meses.



Algunos inversores y banqueros creen que esta semana podría ser un punto de inflexión. Si el mercado de valores se calma y el debut público del fabricante sueco de leche de avena Oatly Group AB, respaldado por celebridades, y la compañía de software Squarespace Inc., van bien, podría reforzar la confianza en las OPI, dicen. Si la volatilidad continúa y esas ofertas fallan o se posponen, el mercado de OPI podría frenar.





“Lo que nos gustaría ver es estabilidad en los mercados y ver que los negocios se desempeñen y mantengan su rendimiento. Los inversores que ganan dinero con la última operación siempre son útiles para la próxima operación “, dijo Eddie Molloy, codirector de mercados de capital para América en Morgan Stanley. Durante los últimos 11 meses, ese ha sido el caso. El mercado de OPI, que recaudó un récord de US$168.000 millones en 2020, ya ha recaudado US$158.000 millones en 2021, según los datos de Dealogic hasta el jueves. Pero las aguas cambiaron recientemente cuando los temores de inflación se hicieron visibles y llevaron a los inversores a buscar refugios fuera de las empresas en crecimiento.

En promedio, las OPI listadas este año, sin incluir métodos no tradicionales como listado directo o compañías de adquisición con fines especiales (Spac), subieron 2,1% desde sus precios de OPI hasta el cierre del jueves, según los últimos datos de Dealogic. En contraste, el S&P 500 había subido 9,5% este año hasta el cierre del jueves. El Nasdaq Composite, conocido por estar lleno de empresas en crecimiento como las que buscan salir a bolsa, subió solo 1,8% este año hasta el jueves. Ambos tuvieron ganancias el viernes.



Un mercado de OPI saludable es importante para allanar el camino para debuts potenciales a finales de año, incluida la aplicación comercial Robinhood Markets Inc. y la empresa de entrega de comestibles Instacart Inc. Los Spac también son una gran parte del panorama: cientos de ellos, administrando más de US$100.000 millones, también tienen mandatos para fusionarse con empresas privadas para hacerlas públicas. Un mercado donde los inversores desconfían de participar en negocios hará que esa tarea también sea mucho más difícil, dicen los banqueros.