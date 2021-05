Encuentros E&N: Programas de formación compatibles y personalizables para ejecutivos

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



Siga nuestro En Vivo este próximo 27 de mayo, a las 10:00 a.m. (Centroamérica), 11:00 a.m. (Panamá), donde buscaremos dar respuesta a preguntas como: ¿Ha cambiado la formación profesional?



Conversamos en un nuevo Encuentros E&N exclusivo con ESCP Business School, Campus de Madrid, sobre: Programas de formación compatibles y personalizables para ejecutivos.

En la charla virtual nos acompañará Olga Alonso Pelegrín, Directora de Executive Education&Digital Solutions de ESCP Business School, Campus de Madrid.



ESCP no se limita a digitalizar contenidos de profesores y asignaturas, como hacen muchas instituciones; sino que emplea la tecnología como medio para llegar de forma efectiva al alumno haciéndole vivir una experiencia de usuario distinta.



La clave es crear una línea argumental (storyline) que mantenga al alumno “enganchado” en todo momento, con una interacción muy fuerte del profesor y del equipo de Programme Managers, fomentando el uso de herramientas colaborativas que les haga sentir que forman parte de un grupo y no están solos.



A partir de esta nueva manera de mirar la formación y para estos profesionales que desean mejorar sus conocimientos y habilidades de gestión empresarial en entornos internacionales, nace el Executive Master in Internacional Business (EMIB), desde 2017 en versión online. Entre sus elementos diferenciales se encuentra su ADN Internacional con participantes de más de 70 nacionalidades, su orientación 100% práctica gracias a su metodología Learning-by-doing o su flexibilidad para personalizar el itinerario formativo a partir de la elección de materias optativas e idioma.



Con este programa ESCP consolida su proceso de transformación de los programas ejecutivos y crea una librería de contenidos digitales de primer nivel impartidos por los mejores profesores y profesionales del sector en Europa.



Desde sus seis campus europeos, ESCP Business School trabaja sus proyectos y soluciones de formación desde una perspectiva digital y global.



Conozca más sobre las oportunidades que ofrece ESCP y sobre los cambios del ejecutivo de cara al futuro en nuestro Live, este próximo 27 de mayo, a las 10:00 a.m. (Centroamérica), 11:00 a.m. (Panamá).