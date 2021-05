Advanced Marketing Program UAI: Desafía tus paradigmas

Por estrategiaynegocios.net

A lo largo de los años, ha habido una tenaz resistencia al cambio en Latinoamérica que, afortunadamente, ha comenzado ceder en el último tiempo. Junto con esto, países como Chile, Perú, Brasil y más recientemente Colombia, han debido enfrentar, por diversos motivos, estallidos sociales que tienen un punto en común. Obligan a preguntarse: ¿estamos escuchando a la calle? ¿Estamos siendo empáticos?

En términos de las marcas, lo anterior se traslada a propuestas de valor muy parecidas entre sí y cada vez menos relevantes, que no logran empalmar con los radicales cambios en las expectativas y los valores de los consumidores.

Como respuesta a esta realidad, la Escuela de Negocios UAI (Chile) ha creado el Advanced Marketing Program, un programa disruptivo dirigido a la Alta Dirección, enfocado a desafiar los paradigmas de sus participantes y entregarles herramientas para hacer frente a los desafíos estratégicos que plantea esta nueva era.

Su director, Bracey Wilson, explica: “La forma en que los consumidores hacen todo, desde el trabajo y la educación hasta la vida en el hogar, cambia cada vez más. En este escenario, las estrategias de marketing tradicionales simplemente no obtienen ni mantienen la atención y la lealtad de los consumidores… El consumidor actual está más empoderado y ocupado que nunca, por lo que ofrecerle estrategias de marketing y comunicación que agilicen y faciliten su proceso, para ellos no tiene precio”.

“Todas las industrias se han visto obligadas a modernizarse, en un esfuerzo por realinearse con la forma en que el mundo se mueve constantemente”, agrega. “Para las empresas, la modernización se ha presentado de muchas formas. Sin lugar a dudas, el auge del marketing digital ha sido una de las innovaciones más profundas en los negocios hasta la fecha. Si bien el marketing tradicional no está necesariamente muerto, existe una creciente comprensión de que simplemente no tiene el mismo valor que antes”.

El marketing en fase de ajuste

Todas estas transformaciones se han visto acentuadas por el escenario impuesto por la pandemia. “Hemos visto cambios drásticos en todos los aspectos de la sociedad… Por primera vez en la historia, las personas se relacionan entre sí a mayor escala, y la emergencia sanitaria ha demostrado que realmente somos un mundo colectivo”, afirma Bracey Wilson.

“Como especialistas en marketing también hemos visto cambios en nuestro negocio, como la forma en que nos comunicamos con los consumidores… La industria se encuentra en la fase de ajuste de la pandemia, lo que nos ha llevado a tener muchas conversaciones sobre el futuro de la disciplina”, agrega.

La fórmula -dice- es muy simple y compleja a la vez: “Pon a tu cliente al centro y entiende de verdad lo que él valora y no lo que tú crees que él o ella, valora”.

El Advanced Marketing Program tiene como objetivos lograr “empatizar con la calle” y hacerla propia; transformar a sus participantes en agentes de cambio y liderazgo; alimentar una mentalidad crítica y multisistémica del marketing, y lograr aunar experiencia con realidades tan cambiantes como la actual.

Bracey Wilson ahonda en los elementos que hacen disruptivo este nuevo programa: “El Advanced Marketing Program no contempla clases, sino sesiones 100% prácticas de discusión. No tiene profesores, sino speakers invitados referidos a cada tópico. Considera 8 sesiones de 4 horas de duración, en formato online. Los speakers no darán charlas sino que, en 20 minutos, entregarán su visión del tema a tratar para gatillar la discusión”.

“Los speakers son diversas edades; de género, profesiones y nacionalidades diferentes. Además, en lugar de evaluaciones, por cada módulo se elaborará un documento de conclusiones y propuestas desarrolladas por el grupo, y al final se compilarán en un solo documento para el equipo de trabajo”, añade.

El Advanced Marketing Program comienza en junio de 2021.