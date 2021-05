Foro virtual E&N: Así se construye un ambiente de confianza en Los Mejores Lugares para Trabajar®

https://www.youtube.com/watch?v=1HoOjH0SZlw

La confianza es uno de los valores que hacen el trabajo más efectivo. Cultivarla, fomentarla y fortalecerla son los retos para las organizaciones de todos los rubros.



La pandemia puso a prueba este sentir, tanto del lado del líder como del lado del colaborador. Los que pudieron salir librados de la mejor manera son aquellos que ya ponían en primer lugar de prioridades el crear ambientes confiables para trabajar.

Conocimos las claves de algunos de los destacados como Los Mejores Lugares para Trabajar de Centroamérica y Caribe en 2021® en un nuevo foro virtual en alianza con Great Place to Work®.





"Para nosotros fue un reto de la pandemia. Nuestro primer paso fue fortalecer los canales de comunicación confiables, donde se les indicaban nuestros protocolos a seguir, los planes a ejecutar y los acompañamos para combatir las 'fake news'", indica Henry Ordoñez, vicepresidente de Operaciones para Nicaragua de ibex.



Desde nuestra industria, de BPO, fue importante escuchar a los colaboradores para saber qué necesitaban para seguir dando excelencia en su desempeño, la confianza era clave, pero también era de escuchar. "No solo era enviar equipo, sino escuchar y conocer su ambiente. Por eso, agradecimos la retroalimentación de los colaboradores", destacó en el foro virtual.



"El compromiso con los clientes era importante, pero ellos dieron lo mejor de sí para que lo cumpliéramos. Mi equipo y yo trabajamos jornadas largas, pero estamos seguros qué hicimos lo mejor que estaba en nuestra manos".



Los colaboradores de ibex tienen total apertura para presentar ideas de actividades, procesos de reconocimiento o convivencia con la finalidad de llevar a otro nivel la vivencia de sus valores. Es la forma de comunicarse y compartir la que ha definido el entorno de la empresa, aumentando la satisfacción de su personal.



Por su parte, Leonte Pallais, Gerente General de 5B Transferencias y Transacciones, destacó que como industria financiera no pararon de funcionar. Pero, recalca que el trabajo remoto ya era una realidad, a manera de expermiento y voluntario, en la organización, por eso la transición a esta modalidad de trabajo, fue rápida y se desarrolló con el mayor compromiso por parte de los colaboradores.

"En el ADN de 5B se vio fortalecido en la pandemia. Nuestros valores que son integridad, responsabilidad y respeto, fueron fortalecidos", indicó en su participación.



La organización implementa la metodología 4Dx de Franklin Covey, que les permite asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, promesas y valores institucionales, integrando en la metodología el valor del compromiso de los equipos en medio de la rutina diaria. Cada inicio de año se lleva a cabo un Kick Off donde el CEO comunica las metas y planes estratégicos, y posteriormente los líderes de cada área se encargan de replicar y dar seguimiento.



Ambos ejecutivos afirman que la comunicación es importante para fortalecer la confianza, misma que se refleja en el cumplimiento de trabajo y metas.



Asimismo, la empatía fue un aspecto a desarrollar. Las familias fueron parte de las organizaciones en las videollamadas, trabajo remoto. "Conocimos a los niños, a los perros, todo", detalla Pallais.



José Raúl González, CEO de Progreso, asegura que la solidaridad fue un valor prioritario.



"Una de las primeras acciones que tomamos como familia Progreso fue darles seguridad laboral a todos los colaboradores. Empezamos en casa, pero luego lo ampliamos a toda la sociedad guatemalteca", reflexionó sobre las lecciones que dejó el 2020.



Para González, la confianza se construye desde antes de los momentos de crisis porque eso da la oportunidad de tomar decisiones correctas. "Todos tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestros ambientes de confianza. La confianza se siembra antes de las crisis y se cosecha en esos momentos".



Su lema fue “Progreso no se detiene”, asumiéndose como una compañía con más de 121 años de trayectoria que ha pasado por muchas situaciones retadoras.





En Progreso es normal que los colaboradores sean parte de foros de discusión abierta con el staff especializado, e incluso con el propio CEO, sobre gran diversidad de temas, tanto del ámbito organizacional, nacional o el impacto económico de la pandemia en sus operaciones.



Cuentan con canales de comunicación, que les permiten mantener información fluida, constante y oportuna; como es el caso de correo electrónico, foros virtuales, webinars, carteleras e incluso las redes sociales. Esto ha sido clave para llegar al 100% de su gente.



Además, Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), asegura que la confianza en su equipo logró que sobrellevaran su ausencia por más de tres meses debido al COVID-19.

"Para mantener a un equipo, desde el liderazgo se debe fomentar que se puede trabajar desde cualquier terreno. Yo no estuve desde diciembre hasta febrero por ser COVID positivo y el banco no paró, avanzó, siguió apoyando a los países. Nadie es eterno en la vida, entonces, hay que crear nuevas generaciones de liderazgo. El cambio generacional es importante, hay que acompañarnos y saber actuar de mejor manera", destaca.



"Yo me contagié de COVID-19, ya me vacuné. Yo quiero que la pandemia termine. Voy hacia adelante en la recuperación, estamos comprometidos, como banco, a trabajar de mejor manera en la región y a trabajar desde la integración a frenar esta crisis", agrega.

Un orgullo para el BCIE, de acuerdo con Mossi, es que lograron estar junto a sus clientes, pese a no estar trabajando en las oficinas, se impulsó la innovación en el trabajo de supervisión (como ejemplo), se estableció la firma electrónica dentro de la organizacón y atendieron como "reloj suizo" todas las operaciones.

La multilateral de desarrollo tuvo que reinventarse para desarrollar las actividades de administración, negocio y apoyo a los países miembros y a la sociedad, y para gestionar a su recurso humano en modalidad de teletrabajo, buscando garantizar su seguridad y salud.



Los valores en el BCIE se viven, se refuerzan y se comunican por medio de campañas de transparencia institucional, programas enfocados a no poner límites y siempre dar lo mejor y campañas de nominación al colaborador que ha vivido mejor los valores de la institución.



Las áreas de oportunidad que tienen las organizaciones son el reconocer "la milla extra", a aquellos colaboradores destacados y a los que tienen un compromiso con la organización y los resultados de negocio.



Es importante, de acuerdo con los cuatro participantes del foro, hacer encuestas, hacer feedback con los miembros de la organización y ayudar a los que los necesiten.

Great Place to Work® como compañero de las organizaciones para fortalecer la confianza

Como Great Place to Work®, una de las misiones es apoyar a las organizaciones a crear lugares de trabajo donde la confianza sea un pilar fundamental.



"La confianza es aquello que distingue a los Mejores Lugares para Trabajar®", de acuerdo con Leslie de Davidovich, CEO de Great Place to Work® Centroamérica & Caribe.



Como instituto han encontrado que hay dos maneras de dividir la confianza, desde el líder y desde el colaborador.



-Desde el punto de vista del líder, la confianza se genera a partir del exceder constantemente y mejorar los resultados el negocio. "Como líder busco que las personas den lo mejor de sí y que estén unidos en un sentimiento de equipo, de familia y todo esto dentro de un ambiente rodeado de confianza. Porque yo confío en mi equipo y en que todo está saliendo bien".



-Desde el punto de vista del colaborador, la confianza se genera a partir de tres tipos de relaciones: la que tiene con los líderes (credibilidad, respeto y imparcialidad) , con la organización (orgullo) y sus compañeros de trabajo (compañerismo). "Estas relaciones y los cinco valores se evalúan en Great Place to Work®".



La confianza está justo a la par de la empatía. Las organizaciones con altos resultados en respeto y orgullo dentro del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar® en 2021 para Centroamérica y Caribe demostraron que independientemente de la situación que esté pasando los líderes han sabido responder ante la situación. Todas las responsabilidades son cumplidas por cada uno de sus colaboradores quienes a su vez tienen confianza en el líder para poder entregar el máximo potencial.



Las culturas organizacionales de ahora se han vuelto más comunicativas, lo que ha ayudado a potenciar la confianza.

¿Qué acciones ejecutaron los líderes para ampliar el ambiente de cofianza en Los Mejores Lugares para Trabajar® en la región?

-Trabajaron en honestidad y la ética. Transparencia, que a pesar de la distancia se reforzó.

-Delegar responsabilidades. El acompañamiento fue fundamental

-Seguridad en sus lugares de trabajo. Las organizaciones cuidaron los entornos físicos para aquellos que no pudieron dejar de parar en oficina.

-Orgullo de ser parte de la organización

-Generar ambiente donde dejemos ser "ellos mismos en las organizaciones" a los colaboradores. La persona se sienta en casa, familia, desde el momento que ingresa a formar parte del equipo.