Foro virtual E&N en alianza con Great Place to Work: ¿Cómo cambió el liderazgo dentro de las organizaciones en medio de la pandemia?

Los valores son un código de conducta global, en ellos se involucra, el respeto, la responsabilidad, la cofianza y el compromiso. Tener una cultura organizacional enfocada en estos puntos hace que la organización trabaje en equipo y salga lo más ilesa posible de las crisis, como la que enfretamos en 2020 con la llegada del coronavirus.



Para conocer cómo cambiaron los modelos de negocios en las empresas que son ganadoras de Los Mejores Lugares para Trabajar® conversamos en un encuentro virtual con dos organizaciones que lideran los primeros lugares en sus regiones de operación.





"Hicimos un switch rápido. En el caso de nosotros, el trabajo remoto ya era una realidad, entonces, el uso frecuente de la tecnología y esta modalidad no afectó nuestra operación. Las áreas que sí se quedaron a trabajando, como los del área de producción, laboratorios, reforzamos nuestras medidas de bioseguridad y ampliamos las capacitaciones que se daban al equipo", indicó Enrique Agruirre, Managing Director de Centroamérica y Caribe en 3M.



En 3M la confianza y libertad van de la mano, ya que, de acuerdo con el ejecutivo, no hay horarios establecidos y para muchas actividades los colaboradores no deben permiso, pero saben que deben cumplir en tiempo con sus tareas, pero esa libertad es lo que hace una mejor sinergia y se haga mayor el compromiso por parte de los colaboradores con la organización.



Desde sus cuatro áreas de negocio; Cuidado de la Salud; Seguridad e Industria; Transportación y Electrónicos; y Consumo, se busca solución a todo tipo de problemas a través de productos innovadores y de la más alta calidad.

Frente a la pandemia, 3M reafirmó estos valores al trabajar desde diversos ángulos y atendiendo a sus distintas audiencias. Algo que ejemplifica mucho lo anterior ha sido la producción y distribución de soluciones para el cuidado de la salud –especialmente los respiradores desechables N95-, al mismo tiempo que se ha cuidado en todo momento la salud e integridad de todos los colaboradores.



Asimismo, durante los últimos meses implementaron su programa FlexAbility 2.0,, cimentado en los pilares de la Flexibilidad para que lograran atender sus diversas funciones; el Bienestar en Casa, con consejos de mindfulness, sesiones de yoga, nutrición, workout, crianza y otros.



Geraldo Martínez, Director de Recuersos Humanos de Fenwal una empresa de Fresenius Kabi, asegura que desde el primer día se movilizaron como organización para crear grupos de vigilancia de medidas de bioseguridad, conseguir más mascarillas para todos y hablar de que su trabajo era escencial y de primera línea.



Esta empresa de Fresenius Kabi se dedica a la elaboración de dispositivos médicos y algunos de sus elementos son utilizados en los tratamientos de COVID-19.



Al saber que no podían parar, implementaron sistemas de lectura en tiempo real de la temperatura de más de 4.000 personas, triplicaron las estaciones de sanitizado de manos, proveyeron equipos de protección personal a todos los trabajadores, duplicaron la cantidad de autobuses para transportar a su gente y se dio un proceso de formación y seguimiento de los casos sospechosos, para brindar el diagnóstico y tratamiento adecuado.



Asimismo, se dieron capacitaciones de liderazgo en los tiempos adversos para trabajar de la mejor manera para el bienestar de sus colaboradores.



Ambas organizaciones, así como se volcaron a ser más empáticas con sus colaboradores, brindaron acompañamientos casi 24 horas a personas que dieron positivos al virus. Estas acciones incluyeron a la familia.

Aseguran que seguir el Modelo de Great Place to Work también dio un plus para que la comunicación y la empatía sobresaliera en las organizaciones.

Aspectos que impactan en el compromiso de los colaboradores con la organización

Leslie de Davidovich, CEO de Great Place to Work Centroamérica & Caribe, enumeró lo que se logra al conquistar el compromiso por parte de las organizaciones hacia el colaborador:



-Retención: La mayoría de las organizaciones buscamos que los colaboradores se queden con nosotros. En Los Mejores Lugares para Trabajar de Centroamérica y Caribe® encontramos que el 85% de colaboradores se quieren quedar a trabajar en esas organizaciones por mucho tiempo.



-Vinculación: Esto es para un compromiso mayor con los objetivos de las organziaciones. De acuerdo con nuestro estudio, el 93% de los colaboradores se quieren quedar en la organización en la que están y están dispuestos a dar la milla extra para que la relación funcione. Están listos para dar lo mejor de sí.

¿Qué se logra con la conexión?

-Que los colaboradores sientan que vamos todos al mismo rumbo



-Involucrar a los colaboradores en todos sus microclimas, para que ellos opinen, hace que sean parte de la organización y vayan con nuestros objetivos



-Demostrar interés en la persona, no solo como parte de la organización, sino como persona, demostrar interés sincero en el colaborador hace un ambiente de confianza



-Deben disfrutar. Los colaboradores cuando disfrutan el trabajo se vuelven parte del desarrollo y brindan ventajas competitivos a la organización.