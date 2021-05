Melinda French Gates recibe acciones de Coca-Cola Femsa y de Televisa

Por Bloomberg / La República (Perú)



Cascade Investment, el holding creado por Bill Gates, traspasó acciones, por un valor de más de US$500 millones, de Coca-Cola Femsa y Grupo Televisa a Melinda French Gates.

Cascade Investment, el holding creado por Bill Gates, transfirió acciones de dos de las empresas más grandes de México a Melinda French Gates, con lo que el monto total que ha recibido en los últimos días supera los US$2.000 millones. Cascade traspasó a su control acciones por un valor de más de US$500 millones en Coca-Cola Femsa y Grupo Televisa, según documentos regulatorios fechados el 3 de mayo, el mismo día en que los Gates anunciaron que terminarían su matrimonio de 27 años. Cascade transfirió esta semana cerca de 1.800 millones en acciones de Canadian National Railway y AutoNation a French Gates, informó Bloomberg el martes. Se espera que su separación implique una transferencia de riqueza en una escala que solo se ha visto en pocos divorcios, aunque aún han surgido pocos detalles. También podría tener ramificaciones para una de las organizaciones filantrópicas más importantes del planeta. La Fundación Bill y Melinda Gates ha donado más de US$50.000 millones para apoyar la atención médica, la educación, la igualdad de género y los esfuerzos para combatir el cambio climático.

Cascade transfirió una participación de aproximadamente US$120 millones en Coca-Cola Femsa y una participación valorada en aproximadamente US$386 millones en Grupo Televisa a French Gates, según cálculos de Bloomberg basados en los documentos presentados. Gates, de 65 años y cofundador de Microsoft, tiene un patrimonio de 144,200 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. French Gates, de 56 años, fue gerente de Microsoft que ha ganado prominencia internacional codirigiendo la fundación, y más recientemente por crear Pivotal Ventures, una compañía de inversión e incubación para avanzar en el “progreso social” en Estados Unidos.



El mayor activo de Bill Gates es Cascade Investment, que creó con las ganancias de las ventas de acciones y los dividendos de Microsoft. Cascade supervisa una amplia cartera que comprende bienes raíces, energía y hotelería, así como participaciones en docenas de empresas que cotizan en Bolsa.



Los Gates también se encuentran entre los mayores propietarios de tierras de Estados Unidos. y tienen casas que incluyen su mansión de 20.000 metros cuadrados en Medina, Washington.

El divorcio se negoció durante la pandemia e involucró a equipos legales que trabajaban con un mediador para dividir su fortuna, según el WSJ.



Melinda French Gates comenzó a trabajar con abogados de divorcio mucho más de un año antes de que se anunciara su separación con Bill Gates la semana pasada, en parte por preocupaciones sobre los tratos de su esposo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según el Wall Street Journal.



El hombre de 56 años habló con abogados de varias firmas ya en octubre de 2019, diciendo que el matrimonio estaba “irremediablemente roto”, informó el Journal el domingo, citando documentos y personas familiarizadas con el asunto. Su malestar por los vínculos de su exmarido con Epstein se remonta al menos a 2013, dijo el periódico.



The New York Times informó en octubre de 2019 que el multimillonario se había reunido con Epstein varias veces y una vez se quedó hasta tarde en su casa de Nueva York. Una portavoz del cofundador de Microsoft dijo en ese momento que las reuniones se habían centrado en la filantropía. Epstein había muerto en la cárcel dos meses antes mientras esperaba un juicio por cargos federales relacionados con el tráfico sexual.

El divorcio se negoció durante la pandemia e involucró a equipos legales que trabajaban con un mediador para dividir su fortuna, que el índice de multimillonarios de Bloomberg asciende a US$145.000 millones.

Reunión con Epstein

Este encuentro, hasta ahora desconocido, ocurrió en la ciudad de Nueva York, tras lo cual Melinda terminó “furiosa” por el vínculo entre su esposo y Epstein, según indicaron fuentes familiarizadas al medio.



En rigor, la cita fue en la mansión del Upper East Side de Epstein en septiembre de 2013, el mismo día que la pareja aceptó el Premio al Servicio Público Lasker-Bloomberg en el hotel The Pierre y fueron fotografiados junto al entonces alcalde Mike Bloomberg.



La reunión sería un punto de inflexión para la relación de Gates con Epstein. Incluso, según las fuentes, Melinda comentó con sus amigos lo incómoda que se sentía en compañía del millonario acusado por tráfico sexual de menores, y “que no quería tener nada que ver con él”. La amistad de Bill Gates con Epstein todavía persigue a Melinda, afirmaron amigos de la pareja a The Daily Beast la misma semana en que se hizo público el anuncio del divorcio.