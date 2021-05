Blue Origin realizará su primer vuelo tripulado el 20 de julio

Por Gizmodo.com



La compañía espacial de Jeff Bezos ha anunciado este miércoles que el cohete New Shepard lanzará su primera tripulación de astronautas el próximo 20 de julio. El vehículo reutilizable, que consta de un propulsor de 18 metros de altura y una cápsula con capacidad para seis tripulantes, realizó su último vuelo de prueba sin tripulación hace tres semanas, que incluía un ensayo de cómo accederán los astronautas a la cápsula a partir de ahora.





Se rumoreaban cifras muy dispares sobre lo que Blue Origin cobraría a sus primeros turistas espaciales: desde US$200.000 por asiento (un precio similar al que baraja Virgin Galactic) hasta medio millón. Finalmente, la compañía ha decidido subastar su primer asiento disponible, sin revela. La subasta consta de tres fases. Entre el 5 y el 19 de mayo, cualquier persona podrá hacer una oferta inicial por el asiento vacante en la web de Blue Origin. El 19 de mayo, las ofertas se volverán visibles y los participantes deberán superar la cantidad más alta para continuar en la subasta. El 12 de junio, la subasta podrá seguirse en directo hasta que se anuncie un comprador.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



Para evitar ofertas falsas, Blue Origin pedirá un depósito de US$10.000 a todas las personas que pujen más de US$50.000. El ganador tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad con Blue Origin, un consentimiento informado con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y un documento de renuncia a ciertas reclamaciones, además del contrato del servicio de lanzamiento. Además, tendrá que estar cuatro días antes en las instalaciones de Blue Origin al oeste de Texas para recibir un entrenamiento de tres días. Los requisitos para volar con Blue Origin son: Tener 18 años o más. Medir entre 1,52 y 1,93 metros. Pesar entre 50 y 100 kg. Poder vestirte a ti mismo con el traje de vuelo. Ser capaz de subir los siete tramos de escaleras de la torre de lanzamiento del New Shepard en menos de 90 segundos.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal



El monto de la oferta ganadora se donará íntegramente a la fundación Club for the Future de la propia Blue Origin, que busca “inspirar a generaciones futuras a seguir carreras STEM y ayudar a inventar el futuro de la vida en el espacio”. Un vuelo suborbital a bordo del New Shepard dura 10 minutos. El cohete despega hasta superar la velocidad del sonido. A los tres minutos, la cápsula se separa del propulsor y los astronautas pueden desabrocharse los cinturones para acercarse a las ventanas y experimentar la sensación de ingravidez. Cuatro minutos después del despegue, el cohete que dejamos atrás aterriza verticalmente en una plataforma a 3,2 km de la torre de lanzamiento.



Mientras tanto, la cápsula supera la línea de Kármán, el límite entre atmósfera terrestre y el espacio exterior, para alcanzar su apogeo. Entonces empieza a descender y los tripulantes sienten de nuevo el efecto de la gravedad. Nueve minutos después del despegue, los paracaídas se despliegan y la cápsula reduce su velocidad a 26 km/h. La cápsula aterriza en el desierto del oeste de Texas a 1,6 km/h. Los empleados de Blue Origin acuden a la zona en camionetas eléctricas de Rivian y recogen a los tripulantes tras comprobar que todo va bien