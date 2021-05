Nintendo anuncia una ganancia anual récord en 2020-21

Por AFP



En concreto el beneficio neto aumentó un 85,7% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 480.400 millones de yenes (US$4.400 millones) en el ejercicio que terminó en marzo, superando la previsión de la compañía de 400.000 millones de yenes.



Sin embargo, Nintendo admitió que será difícil repetir ese auge en el nuevo período fiscal iniciado en abril.



Su consola Switch, comercializada desde 2017, vivió un nuevo auge desde la aparición del coronavirus, con juegos tan populares como "Animal Crossing: New Horizons" o "Mario Kart 8 Deluxe". Por otra parte, Nintendo advirtió el jueves que su producción "puede verse afectada" por las dificultades en el suministro de piezas, en el contexto de la escasez mundial de semiconductores.



El grupo no habló por el momento de una posible nueva versión de la Switch que, según algunos medios, podría salir al mercado a finales de este año con capacidades gráficas mejoradas.



Nintendo había lanzado en otoño de 2019 la Switch Lite, un modelo solo portátil y más barato.



El gigante japonés todavía no aprovechó todo el potencial para los juegos móviles de sus franquicias más conocidas como Mario, Donkey Kong, Zelda o Pokémon.



La semana pasada, Sony, gran rival y compatriota de Nintendo, también anunció resultados récord para 2020/21, impulsados por su división de videojuegos y su nueva consola PlayStation 5, que salió a finales de 2020.