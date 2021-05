Foro virtual con Los Mejores Lugares para Trabajar ® en Centroamérica y Caribe 2021

https://www.youtube.com/watch?v=cYyv6rZG8UY

La pandemia por COVID-19 no pasó desapercibida en las organizaciones, quienes de manera inmediata debieron mover casi al 100% de su personal a teletrabajo, a excepción de aquellas donde la asistencia a los lugares de trabajo era indispensable para continuar con la operación y el impacto en las sociedades.

Pese a estas adversidades, muchas de ellas supieron cómo brindar la atención requerida a sus públicos de impacto.

¿Cómo se cultiva la confianza en el trabajo remoto? ¿Cómo cambió el modelo de negocio? ¿Cuáles son las lecciones que deja para el área de Recursos Humanos esta pandemia?

Encontraremos las respuestas con representantes de algunas de las galardonadas como Los Mejores Lugares para Trabajar ® en Centroamérica y Caribe 2021.

Acompáñenos en dos foros virtuales, uno de ellos programado para el 12 de mayo y el siguiente para el 13 del mismo mes.

La cita es a las 9:00 a.m. (Centroamérica), 10:00 a.m. (Panamá) y 11:00 a.m. (República Domicana), en nuestras redes sociales.

Foro 12 de mayo

Foro 13 de mayo