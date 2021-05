Las 10 características que definen a un gran liderazgo

Por confilegal.com / Foto Gtresonline

Antes de establecer una clasificación básica de las características que debe tener un líder es preciso definir qué se entiende por liderazgo, o lo que es lo mismo, la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan en el mismo, y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos.

El liderazgo conlleva por tanto poseer un conjunto de habilidades a la hora de mostrar iniciativa, de ser innovador, tener capacidad de análisis para definir estrategias que nos ayuden a gestionar de manera eficiente el trabajo de un grupo de personas.

Un líder conoce sus fortalezas y las aprovecha al máximo. Por supuesto, también sabe cuáles son sus debilidades y busca subsanarlas. Conocer estas debilidades y fortaleza es imprescindible para desarrollar con éxito cualquier profesión.

Estas son las 10 grandes características que debe tener un buen líder, tiene que ser:

VISIONARIO

Los buenos guías crean una imagen del futuro y definen dónde quieren llevar a sus organizaciones. Se arriesgan a soñar, se atreven a dibujar un escenario que trascienda la realidad enquistada del momento. “La mejor manera de predecir el futuro es crearlo” (Peter Drucker).

No confundamos tener visión con ser un visionario. El primero es alguien que puede percibir un suceso antes de que se produzca. Un visionario genera ese cambio, construye desde cero para cambiar el trascurso de los acontecimientos.

Los líderes tienen el profundo deseo de levantarse cada día con una visión diferente del mundo y creen que pueden provocar el cambio. O siguiendo la teoría que defendía Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

RESPONSABLE

Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en beneficio de todos. No es egoísta; usa su posición para activar procesos y dinamizar potenciales.

El liderazgo requiere asumir responsabilidades a la hora de tomar decisiones, así como la capacidad de saber distribuirla entre los miembros del equipo, generando confianza y motivación.

El gran líder es quien es capaz de trazar y realizar planes y programas para todos, algo que entendió muy bien Nelson Mandela, y que queda perfectamente reflejado en la película “Invictus”.

CAPAZ DE ESTABLECER METAS Y OBJETIVOS

Tirar del carro y proponer cosas distintas marcan la diferencia. Hacerlo y que los demás se den cuenta de que se ha hecho, también.

Para dirigir un grupo, hay que saber a dónde llevarlo. Sin una meta clara, ningún esfuerzo será suficiente. Las metas deben ser congruentes con las capacidades del grupo. De nada sirve establecer objetivos que no se pueden cumplir. Como decía Séneca: “Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable”.

Lo más importante es saber sacar lo mejor de cada una de las personas que forman el grupo.

COMPROMETIDO

El líder defiende con determinación sus convicciones. Tiene que conseguir que la gente se comprometa con tu proyecto”. Parte de un compromiso fuerte y sostenido con el proyecto que encabeza. Lo más importante “es conseguir tu primer seguidor”.

Un compromiso empieza con una declaración de principios y requiere que nos planifiquemos en consecuencia para alcanzar nuestras metas y objetivos. Debemos ser consecuentes y constantes para predicar con el ejemplo, la mejor manera de generar compromiso.

CARISMÁTICO

El carisma es una habilidad natural para seducir y atraer a las personas. Es auténtico magnetismo personal. El carisma permite ganarse al equipo. Para adquirir carisma, basta con interesarse por la gente y demostrar verdadero interés en ella; en realidad, en el carisma está la excelencia.

Se alimenta con excelencia, porque es lo más alejado que hay del egoísmo. Un liderazgo eficaz no tiene por qué ejercerse con autoridad e imposición. En nuestra capacidad de ser carismáticos radica la base del éxito.

Si observamos la política actual, por ejemplo, todo el concepto del carisma y la necesidad de tener candidatos que cuidan mucho su imagen se está viviendo abajo ante un electorado cada vez más cabreado, cada vez más angustiado y que en muchos casos identifica la imagen, la sofisticación y la mentira con el camuflaje de las intenciones reales de la denominada “casta”.

GRAN COMUNICADOR

Otra cualidad que caracteriza al líder son sus dotes de buen comunicador, habilidad que le va a permitir «vender» su visión, dar a conocer sus planes de manera sugerente.

Se suele decir que el resultado de tu comunicación no es el mensaje que emites, sino lo que el receptor entiende. Por ello es necesario articular bien el contenido, ser claros, concretos, transmitir el mensaje, e igual o incluso más importante, el modo de transmitirlo.

Por esta razón, debe dominar las técnicas de comunicación verbal, la no verbal y la escrita; así como utilizar variadas formas de expresión. La comunicación es el medio que se utiliza para unir y dirigir al grupo.

CAPAZ DE ROMPER LA BARRERA DEL MIEDO AL FRACASO

El especialista en entrenamiento personal, Ariel Halevi, asegura que hay que romper la barrera del miedo al fracaso porque “antes de alcanzar el éxito uno ha de cometer todos los errores necesarios de los que pueda aprender”.

Un buen reflejo de lo que hablamos es la célebre frase de Thomas Edison, cuando presentó su nuevo invento -la bombilla- y alguien puso de relieve que había fracasado muchas veces hasta dar con la solución: “No he fracasado, sólo he descubierto 999 maneras de cómo no se hace una bombilla”.

POSEEDOR DE HABILIDADES SOCIALES

La mayoría de expertos destacan que ser optimista es una de las características de un buen líder y emprendedores y un gran apoyo para lograr el éxito. Tienen grandes habilidades sociales y saben cómo manejarlas. Son cooperativos en el trato personal, flexibles y simpáticos.

Seguro que muchas nos suenan. Hacen referencia a nuestra capacidad para ser asertivos, tener empatía, capacidad de escucha activa, actitud negociadora, credibilidad o respeto, entre muchas otras cualidades.

GENERADOR DE ENTUSIASMO

Es una actitud que denota el empuje, el empeño, las ganas que pone el líder en cada una de sus acciones al frente del grupo. El líder debe lograr entusiasmar a su equipo; conseguir que le siga, que comparta sus objetivos.

Sin un equipo que le siga, una persona con las demás características sería un lobo solitario, pero nunca un líder (el liderazgo va siempre unido a un equipo).

TOLERANTE CON LOS ERRORES

Como terminaba la fantástica película de Billy Wilder, “Con faldas y a lo loco”: “Nadie es perfecto”.

Las personas pueden cometer equivocaciones de vez en cuando. Por este motivo, un buen líder debe contar con la suficiente capacidad de reacción para afrontar el problema y encontrar una solución.