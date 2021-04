Crean desodorante para personas con discapacidades

Una de cada cuatro personas, tiene una discapacidad, pero a pesar de ser la comunidad minoritaria más grande del mundo, los productos y las experiencias aún no se diseñan pensando en ellos.



En la industria de la belleza y el cuidado personal, actualmente no existe un desodorante con el formato adecuado para personas con discapacidades; para no videntes, torcer una tapa de desodorante, girar una barra o empujar hacia abajo una lata de aerosol con movilidad limitada del brazo es un verdadero desafío y, a veces, el miedo a sudar impide que las personas con discapacidades se muevan tanto como les gustaría.



“Es un proyecto que se viene pensando desde hace casi 2 años y que trabajamos junto al equipo global de Wunderman Thompson, Unilever UK y USA los últimos meses. Creo que es el desafío más grande por el que pasé en mi carrera. Desde pensar junto a paneles con personas con diversidad funcional en Europa, Estados Unidos y Argentina cómo sería un desodorante adecuado para ellos y adaptar el diseño, hasta lograr el indicado junto a terapeutas e ingenieros industriales. Filmamos dos videos tremendamente poderosos con La Doble y Martín Donozo. El equipo de Argentina trabajó incansablemente para estar en cada detalle de este desarrollo creativo. Cada uno de los que se fueron sumando dieron todo con tanta pasión que es verdaderamente inspirador. Buscamos dar un paso creando productos de cuidado básico inclusivos. Productos que permitan a todos moverse con confianza y más allá de hacer avisos, buscamos evolucionar la industria a una que no deje a nadie afuera”, afirmó Natalia Benincasa CCO en Wunderman Thompson Argentina



El nuevo desodorante cuenta con las siguientes características revolucionarias:



- Diseño en forma de gancho para ayudar a manipularlo, junto a los cierres magnéticos que ayudan a quitar la tapa y volver a colocarla para usuarios con agarre limitado. Puede manipularse con la boca, los pies y con una sola mano.



- Descripción en braille, para personas no videntes.



- Ubicación de agarre mejorada para una aplicación más fácil para usuarios con agarre limitado o sin brazos.



- Base que permite un mejor apoyo.



- Un aplicador de rodillo más grande para alcanzar más área de superficie por deslizamiento



- Es rellenable, es decir que al terminarse puede volver a utilizarse.



"Nos llena de orgullo haber trabajado con un equipo local multidisciplinario, junto a Christina Mallon; Directora Global de Diseño Inclusivo y el equipo regional de Wunderman Thompson. Logramos desarrollar una idea de producto con su campaña de comunicación, pero con un claro propósito que resulta tan inspirador como desafiante", comentó Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson Argentina.



El equipo de Wunderman Thompson Argentina, a quien se le ocurrió la idea original de hacer un desodorante inclusivo, también creó una campaña poderosamente inspiradora y accesible que demuestra cómo un producto de utilidad diaria como el desodorante puede revolucionar el movimiento para personas con discapacidad o diversidad funcional.



“Estamos en esta industria porque queremos marcar la diferencia”, dijo Bas Korsten, Director Creativo global de Wunderman Thompson. “Para nuestros clientes, para las personas a las que sirven. Y no creo que haya trabajado nunca en un proyecto que hará una mayor diferencia para más personas que este. Ha sido un viaje inolvidable con el increíble equipo de Degree (Rexona), nuestra talentosa oficina Argentina y mi increíble colega Christina Mallon. Espero que este sea el comienzo del pensamiento de diseño inclusivo a escala. Porque el diseño inclusivo conduce a un mejor diseño para todos.”