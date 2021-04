Anko van der Werff deja de ser el CEO de Avianca, asume Adrian Neuhauser

Por estrategiaynegocios.net



Avianca Holdings S.A. (OTCMKTS: AVHOQ, BVC: PFAVH) (la "Compañía" o "Avianca") informa que Adrian Neuhauser fue nombrado Presidente y CEO de la Compañía en la noche de ayer, con efecto inmediato. Neuhauser sucede a Anko van der Werff, renunció el día de ayer a su cargo en la Compañía, para asumir una nueva posición como CEO de una empresa en Europa y estar más cerca de su familia. Para garantizar una transición fluida, Van der Werff fue nombrado como miembro de la Junta de Directiva de Avianca el día de hoy, cargo que ejercerá a partir de la fecha, y a su vez será asesor de Avianca hasta mediados de junio.



Neuhauser se incorporó a Avianca en 2019 como Vicepresidente Financiero y más recientemente se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo Corporativo, con liderazgo directo sobre el Chief Operating Officer, la Vicepresidencia Jurídica y General Counsel, la Vicepresidencia de Compras y la Dirección de Arquitectura. Neuhauser también ha supervisado el proceso de reestructuración corporativa de la Compañía. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero con un enfoque en banca de inversión, así como una amplia experiencia trabajando con compañías de transporte, incluyendo aerolíneas, ferrocarriles y compañías de vehículos pesados. Antes de unirse a Avianca, Neuhauser fue Director General de Credit Suisse cubriendo aerolíneas de todo el continente americano. Anteriormente, ocupó altos cargos en Deutsche Bank, Bank of America, así como Merrill Lynch, donde fue responsable de transacciones de fusiones y adquisiciones y mercados de capitales en Chile y la Región Andina. Neuhauser es Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica.



"Adrian tiene un conocimiento profundo de Avianca, una trayectoria probada en la supervisión de la reestructuración corporativa de la Compañía y más de dos décadas de experiencia en la industria financiera y trabajando con empresas de transporte, todo lo cual lo hace excepcionalmente calificado para dirigir Avianca en este momento crucial. En nombre de la Junta y de las principales partes interesadas, confiamos en el camino de Avianca hacia adelante con Adrián al frente, y esperamos ver a la Compañía alcanzar nuevos niveles de éxito bajo su liderazgo", afirmó Roberto Kriete, Presidente de la Junta Directiva de Avianca.



Adrian Neuhauser afirmó: "Me siento honrado de dirigir esta increíble empresa y estoy muy entusiasmado de trabajar junto con el resto del equipo de Avianca, mientras seguimos satisfaciendo las necesidades de viaje de nuestros valiosos clientes. Tengo toda la confianza en que nuestra Compañía está bien posicionada para salir del proceso de reestructuración corporativa y seguir siendo una aerolínea altamente competitiva y exitosa en las Américas. Anko ha sido un líder y un socio fuerte, le deseo lo mejor. Al mismo tiempo, espero trabajar estrechamente con la Junta y el equipo directivo a medida que honramos el legado de 100 años y ejecutamos nuestra nueva visión -"Cambiando Juntos"-, para posicionar a Avianca para el futuro".



Así mismo, Anko van der Werff declaró: "Ha sido un gran privilegio dirigir Avianca en los últimos dos años. Con la reanudación de los viajes a medida que se implementan las vacunas contra el COVID, se ha avanzado significativamente en nuestra reestructuración corporativa y en este sentido, estamos en una coyuntura lógica para dar paso a un nuevo líder que guiará a la aerolínea en sus próximos pasos. Estoy verdaderamente agradecido por la forma en la que todos en Avianca se unieron como un equipo para navegar por los efectos de la pandemia, que ha sido el momento más difícil en la historia de la industria. Estoy orgulloso de los acuerdos laborales a largo plazo y de las relaciones establecidas con nuestros pilotos y otros grupos de empleados, así como del trabajo realizado para mejorar nuestro rendimiento financiero y asegurar que Avianca tenga la flota adecuada para satisfacer las necesidades futuras del negocio. Extrañaré trabajar junto a nuestro equipo todos los días, pero he tomado la decisión personal de regresar con mi familia a Europa. Adrian ha hecho una gran contribución desde que se unió a Avianca y sus ideas y experiencia serán fundamentales para la sostenibilidad de la Compañía. Espero seguir apoyando a Avianca como miembro de la Junta".



Al respecto, Roberto Kriete aseguró: "Anko ha hecho muchas contribuciones invaluables a Avianca a lo largo de su liderazgo, incluyendo dirigir la Compañía en un período crucial cuando la aerolínea se enfrentó a la puesta en tierra total de su flota de pasajeros y así como otros efectos sin precedentes de una pandemia. Agradecemos a Anko por su servicio y le deseamos lo mejor a él y a su familia en la siguiente etapa de su viaje. Nos complace que se una a la Junta Directiva, lo que nos permitirá seguir beneficiándonos de su experiencia".