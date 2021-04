CMI colocó el mayor bono verde de una empresa de energía renovable de la región: US$700 M

Por E&N



CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, (i) colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029, y (ii) cerró un crédito sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda. La exitosa transacción fue ejecutada en el marco de la celebración del aniversario 100 de CMI.



Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe.



Los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas que fueron casi cinco (5) veces el tamaño de la emisión. Destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%); muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza; por sus siglas en inglés), que en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.



“Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible.



A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.





Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacción. Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P); lo cual representa una mejora en las calificaciones previas.



La colocación de bonos verdes implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles. En este sentido, la acción está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esta manera, CMI Energía afianza sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.



Las 4 categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS específicos, son:



Energía renovable: Energía renovable y Acción climática

Eficiencia energética: Energía renovable y Acción climática

Edificios verdes: Innovación e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenibles

Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles



Acerca de la importancia de esta emisión para CMI, Crespo, explicó: “En el marco de los 100 años de trayectoria de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de bonos por primera vez y de esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con conocimiento y experiencia en la operación de negocios en la región”.



CMI Energía reafirma su compromiso de continuar trabajando en todas sus geografías, como lo ha hecho por más de 25 años, con los más altos estándares de calidad, respeto a los derechos humanos y un fuerte compromiso por el cuidado, protección y conservación del medio ambiente.



Los bonos verdes y sus garantías no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su enmienda (la "Ley de Valores") o cualquier ley estatal de valores, y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.