Unión Europea demanda a AstraZeneca por retraso en entrega de vacunas COVID

Por Bloomberg



La Unión Europea presentó este lunes una demanda contra AstraZeneca, aumentando la tensión en la disputa entre la farmacéutica y los 27 gobiernos del bloque sobre las entregas de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.



La compañía no pudo encontrar una “estrategia confiable” para garantizar la entrega oportuna de las dosis de la dosis, aseguró el portavoz de la Comisión Europea, Stefan De Keersmaecker, a periodistas en Bruselas.



“Queremos asegurarnos de que haya una entrega rápida de una cantidad suficiente de dosis a las que los ciudadanos europeos tienen derecho y que se han prometido sobre la base de este contrato”, agregó. Astra entregó solo una cuarta parte de las dosis de vacuna contra el coronavirus que la UE esperaba en el primer trimestre, mientras que ha revisado a la baja sus proyecciones de envíos en este trimestre. La farmacéutica no vende su inyección con fines de lucro, pero la perspectiva de una larga batalla legal con 27 gobiernos aumenta el riesgo de costos de litigio y pagos por daños.



“AstraZeneca ha cumplido plenamente con el acuerdo de compra anticipada con la Comisión Europea y se defenderá enérgicamente en los tribunales”, advirtió ola farmacéutica en un comunicado. “Creemos que cualquier litigio carece de fundamento y agradecemos esta oportunidad de resolver esta disputa lo antes posible”.



Además de la disputa sobre las entregas, la vacuna de AstraZeneca se ha visto envuelta en una controversia en Europa sobre los supuestos efectos secundarios de la coagulación, lo que ha llevado a algunos miembros de la UE a limitar su uso a grupos de edad específicos.



La Agencia Europea de Medicamentos indicó la semana pasada que si bien los beneficios de la inyección superan los riesgos, el equilibrio depende en gran medida tanto de la edad como de la cantidad de virus que circula en la población. En su comunicado de este lunes, la farmacéutica señaló que está a punto de entregar casi 50 millones de dosis a los países europeos para finales de abril, en línea con su pronóstico. La UE ha dicho que estas entregas son inferiores a lo acordado en el contrato de la empresa y ha prometido bloquear cualquier solicitud de exportación de las instalaciones de AstraZeneca en Europa hasta que la farmacéutica cumpla con sus compromisos.



“Algunos términos del contrato no se han respetado”, dijo De Keersmaecker a los periodistas en Bruselas.