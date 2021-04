EE.UU. reanudará el uso de la vacuna de J&J contra el covid-19 tras aval de los CDC

Por Reuters



Estados Unidos reanudará el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson, dijeron los principales reguladores de salud el viernes, poniendo fin a una pausa de 10 días para investigar el vínculo de la vacuna con coágulos de sangre muy raros pero potencialmente mortales.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y la Administración de Medicamentos y Alimentos dijeron en una declaración conjunta que los sistemas de salud y los receptores de vacunas serían advertidos del riesgo de un síndrome potencialmente fatal que involucra coágulos sanguíneos graves y plaquetas bajas.



La decisión se tomó tras revisar datos que muestran que ayudará a salvar vidas y evitar hospitalizaciones pese al riesgo de coágulos sanguíneos muy raros pero potencialmente mortales.



La recomendación allanaba el camino para que la vacuna de J&J comience a ser usada nuevamente en Estados Unidos, una vez que sea confirmada por los reguladores.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) detuvieron su uso la semana pasada para revisar los informes sobre coágulos. Si se reanudaran las vacunas con la inyección de J&J, se podrían prevenir hasta 1.400 muertes por COVID-19 y hasta 3.500 ingresos a unidades de cuidados intensivos durante seis meses, dependiendo de cuántas dosis se usen, dijo al panel la funcionaria de los CDC Sara Oliver. También podría haber al menos 26 casos de la condición de coágulos durante ese período de los casi 10 millones de inyecciones administradas, afirmó.

Los CDC también aseguraron que no reanudar el uso de la vacuna retrasaría en 14 días a Estados Unidos alcanzar su objetivo de inmunización.



La directora de los CDC, Rochelle Walensky, que puede aceptar o rechazar la recomendación del panel, dijo más temprano el viernes que esperaba una rápida reanudación del uso de la inyección. El panel votó 10 a 4 para reafirmar que se recomiende el uso de la vacuna de J&J para el COVID-19 en personas mayores de 18 años.



"Los beneficios claramente superan el riesgo desde una perspectiva poblacional e individual", dijo la doctora Beth Bell, miembro del panel asesor y profesora clínica en el departamento de salud global de la Universidad de Washington, en Seattle.



Los panelistas que votaron en contra expresaron su preocupación de que las mujeres podrían no estar completamente informadas de los riesgos o que no se les diga que pueden utilizar una vacuna alternativa.



"La recomendación del Comité es un paso esencial para continuar con las vacunas que se necesitan con urgencia de una manera segura para millones de personas en Estados Unidos", dijo el director científico de J&J, Paul Stoffels, en un comunicado.

La FDA actualizará la autorización de uso de emergencia de la vacuna para incluir información sobre el riesgo y cómo reconocer y tratar la afección, dijeron ejecutivos de J&J al panel.