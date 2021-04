Grupo de ransomware afirma haber robado diseños de proveedor de Apple

Por Gizmodo / EZAnime.net



Según informó The Record, el equipo obtuvo dicha información luego de una filtración de datos de Quanta Computer, una empresa taiwanesa que opera como una de las principales fábricas de Apple. En un foro de la web oscura, el equipo de REvil afirma haber obtenido esquemas de ingeniería internos de dispositivos Apple como MacBooks y Apple Watch, que Quanta Computer utiliza para ensamblar los productos.



Los piratas informáticos intentaron extorsionar a la empresa para no compartir los archivos, pero la negociación no tuvo éxito. Ahora, están amenazando a Apple por dinero, pidiendo a la empresa con sede en Cupertino que adquiera los proyectos antes de que se publiquen en la web oscura.



El martes, el grupo de cibercriminales REvil, expertos en ataques de ransomware, afirmó públicamente que había hackeado Quanta Computer, un proveedor externo taiwanés que está asociado a más de una docena de grandes empresas tecnológicas estadounidenses, como Apple, Dell o Hewlett-Packard, entre muchas otras.



Quanta, que es uno de los fabricantes de ordenadores portátiles más grandes del mundo, trabaja ensamblando los productos de Apple gracias a los diseños que les proporciona la compañía de Cupertino, lo cuál significa que existen indicios de que lo que afirman podría ser cierto.



En la web de “filtraciones” de REvil (donde la banda publica muestras de los datos robados para intimidar a las empresas y que cumplan con sus demandas de extorsión), los hackers publicaron un número selecto de planos de los productos, aprovechando para que coincidiera con los anuncios que tenía reservados Apple para este martes. Este mensaje aparecía en la web de REvil: “Para no esperar a las próximas presentaciones de Apple, nosotros, el grupo REvil, proporcionaremos datos sobre los próximos lanzamientos de esta compañía tan querida para muchos. Tim Cook puede dar las gracias a Quanta. Por nuestro lado, se ha dedicado mucho tiempo a solucionar este problema. Quanta nos ha dejado claro que no le importan los datos de sus clientes y empleados, lo cuál permitirá la publicación y la venta de todos los datos que tenemos ”.



La banda ha exigido que Apple “compre” los documentos robados “antes del 1 de mayo”, o de lo contrario “se harán públicos en su web cada vez más y más archivos”. BleepingComputer afirma que el grupo de ciberdelincuentes está pidiendo a Quanta 50 millones de dólares, dando como límite el 27 de abril para el pago por los presuntos datos robados.



Los hackers también afirman que están “negociando la venta de grandes cantidades de planos confidenciales y multitud de datos personales con varias marcas importantes”, lo cual podría significar que Apple no es la única empresa afectada por el ataque. Si vemos la cantidad de empresas que trabajan con Quanta, el efecto dominó podría ser bastante grande:





REvil Ransomware Vs Quanta Computer INC ( Apple Inc., Dell, Hewlett-Packard Inc., Alienware, Amazon, Cisco, Fujitsu, Gericom, Lenovo, LG, Maxdata, Microsoft, MPC, BlackBerry Ltd, Sony,Toshiba, Verizon Wireless, and Vizio) ?️??️??? pic.twitter.com/Aj9Sfto6V5 — CryptoInsane (@CryptoInsane) April 20, 2021