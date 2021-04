Moderna espera tener dosis de refuerzo para su vacuna contra COVID-19 en unos meses

Por Telemundo



"Quiero asegurarme de que haya vacunas de refuerzo disponibles en el otoño para proteger a las personas a medida que avanzamos hacia la próxima temporada de otoño e invierno en Estados Unidos", dijo Bancel en una entrevista en "Squawk Box".



El mes pasado, los Institutos Nacionales de Salud comenzaron a probar una variedad de ofertas de Moderna para usar como una tercera inyección diseñada para aumentar la protección de la inmunidad a medida que crece la preocupación por las variantes emergentes, incluida la que se descubrió por primera vez en Sudáfrica, también conocida como B.1.351. El enfoque de la Administración de Alimentos y Medicamentos para autorizar las vacunas COVID-19 modificadas es similar al de las vacunas anuales contra la influenza, lo que significa que podrían aprobarse para uso de emergencia sin ensayos clínicos prolongados.

Moderna, con sede en Massachusetts, espera enviar datos a los reguladores dentro de unos meses, agregó Bancel. “Nuestro objetivo es trabajar muy duro para tener esto listo antes del otoño”, reiteró.



Los comentarios de Bancel se produjeron un día después de que Moderna anunciara que su vacuna existente era más del 90% efectiva para proteger contra COVID-19 hasta seis meses después de la segunda dosis. Fue más del 95% efectivo contra enfermedades graves dentro de ese mismo período de tiempo, dijo la firma de biotecnología en su actualización, lo que podría acercarlo a obtener la aprobación regulatoria completa. Actualmente hay 453 casos reportados en EEUU que involucran la variante B.1.351, según los datos compilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esa variante, en particular, ha preocupado a los expertos en salud pública. Se ha demostrado que reduce la eficacia de las vacunas de COVID-19 existentes, incluso de Moderna.



Bancel reiteró el miércoles su creencia de que los refuerzos anuales de la vacuna COVID-19 serán un lugar común en el futuro, diciendo que el coronavirus "no desaparecerá" y que "no abandonará el planeta".



“Anticipo que en el próximo año veremos muchas variantes. Pero a medida que más y más personas se vacunen o se infecten naturalmente, el ritmo de la variante se ralentizará y el virus se estabilizará como se ve con la gripe”, dijo. Con el tiempo, agregó Bancel, Moderna espera poder tener una especie de vacuna dos en uno que proteja contra la gripe estacional y COVID-19. En septiembre, la compañía anunció sus intenciones de fabricar una vacuna contra la gripe.



“Lo que estamos tratando de hacer en Moderna en realidad es vacunarnos contra la gripe en la clínica este año y luego combinar nuestra vacuna contra la gripe con nuestra vacuna COVID-19 para que solo tenga que recibir una dosis de refuerzo en su tienda CVS local … cada año eso lo protegería de la variante de preocupación contra COVID-19 y la cepa de la gripe estacional ”, dijo Bancel.

"Creemos que podemos llegar a una vacuna contra la influenza de alta eficacia", agregó. En un año determinado, las vacunas actuales contra la influenza tienen aproximadamente entre un 40% y un 60% de efectividad, según los CDC. Bancel también intervino en los reguladores de EEUU que recomendaron el martes que los estados dejen de usar la vacuna COVID-19 de una sola dosis de Johnson & Johnson después de que surgieron preocupaciones sobre el desarrollo de coágulos de sangre raros pero graves en los receptores.



La medida muestra que "la FDA no dudará en ser muy cautelosa para analizar los datos, tomarse el tiempo necesario para hacerlo, para proteger la seguridad del pueblo estadounidense", dijo, afirmando que la forma en que los reguladores están manejando la situación de Johnson & Johnson reduciría la vacilación ante la vacuna, no la aumentaría.