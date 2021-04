Jeff Bezos: Cómo lograr el éxito y ser distinto en la vida

Por BBC Mundo



Bezos anunció en febrero pasado que dejaba la presidencia ejecutiva de la empresa que fundó. En la misiva, publicada este jueves, repasa éxitos, fracasos, preocupaciones y hasta hace un análisis sobre el reciente fracaso de la formación de un sindicato de trabajadores en una sucursal de la empresa en Alabama, Estados Unidos. Aquí te compartimos algunas de las reflexiones de Bezos sobre Amazon, los negocios y la vida.

1. Éxito

El primer consejo de Bezos trata sobre lo que él considera el éxito. "Si quieres tener éxito en los negocios (en la vida, en realidad), debes crear más de lo que consumes", afirma el empresario en la carta. "Tu objetivo debe ser crear valor para todas las personas con las que interactúas", añade.

"Cualquier negocio que no crea valor para aquellos a quienes afecta, incluso si parece tener éxito en la superficie, no durará en este mundo", analiza Bezos antes de enumerar todos los éxitos y los valores que Amazon dio a sus accionistas, trabajadores y consumidores.

2. Ser distinto

Como un maestro que deja una carta con instrucciones a sus alumnos, Bezos afirma: "Tengo una cosa de suma importancia que me siento obligado a enseñar. Espero que todos los 'amazónicos' se lo tomen en serio". El multimillonario asegura que la clave de la supervivencia es ser diferente aunque todos esperen lo contrario. "Todos sabemos que el carácter distintivo -la originalidad- es valioso. A todos se nos enseña: 'Se tú mismo'", describe.



"Lo que realmente les estoy pidiendo que hagan es que sean realistas sobre cuánta energía se necesita para mantener ese carácter distintivo. El mundo quiere que seas típico y lo hace de mil maneras. No dejes que suceda", aconseja Bezos. Y aclara: "Vale la pena 'ser uno mismo', pero no esperes que sea fácil o gratis. Tendrás que ponerle energía continuamente".

3. Incomodidad

Bezos también habla en su carta sobre la seguridad de sus empleados. Aunque no revela la totalidad de las lesiones físicas que sufrieron quienes trabajan en Amazon hasta la fecha, dijo que casi en la mitad de los empleados que tuvieron problemas físicos, estos estuvieron relacionados a los músculos y el esqueleto.

"Aproximadamente el 40% de las lesiones laborales en Amazon están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos (TME), como esguinces o distensiones que pueden ser causadas por movimientos repetitivos", detalla.



Describió que estas heridas ocurrieron en los primeros seis meses de trabajo en la compañía. Por eso dijo que la empresa está desarrollando "nuevos horarios de personal automatizados que utilizan algoritmos sofisticados para rotar a los empleados entre trabajos que utilizan diferentes grupos de músculos y tendones". Bezos también reflexiona -aunque lo hace en tercera persona- sobre la reciente victoria de Amazon para frustrar la formación de un sindicato de trabajadores en Bessemer, Alabama.



"¿Su presidente se siente cómodo con el resultado de la reciente votación sindical en Bessemer? No, no lo está", escribió. "Creo que debemos hacer un mejor trabajo para nuestros empleados", añadió.



En la carta, Bezos dijo que estaba orgulloso del ambiente de trabajo en Amazon, que emplea a 1,3 millones de personas a nivel mundial y contrató a 500.000 personas solo en 2020. Detalló que la compañía había liderado el camino de las mejoras salariales tras el establecimiento de un sueldo mínimo de US$15 por hora.



También defendió los objetivos de productividad de la empresa para los trabajadores. En un comunicado, Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas (RWDSU, por las siglas en inglés), que lideró la campaña de sindicalización en Bessemer, dijo que los comentarios de Bezos mostraban que la campaña había tenido un impacto "devastador" en la reputación de la empresa, "independientemente del resultado de la votación".



"Hemos iniciado un debate global sobre la forma en que Amazon trata a sus empleados", afirmó. "La admisión de Bezos hoy demuestra que lo que hemos estado diciendo sobre las condiciones del lugar de trabajo es correcto. Pero reconocerlo no cambiará nada, los trabajadores necesitan un sindicato, no otro comunicado de relaciones pública de Amazon sobre el control de daños", dijo.