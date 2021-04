Coinbase se dispara en su entrada en el Nasdaq

Por AFP



Es una cifra muy superior al precio de referencia de 250 dólares publicado el martes por la noche. Las acciones de Coinbase, que cotizan con el símbolo COIN, llegaron a subir hasta casi US$430 a los pocos minutos de entrar en el mercado bursátil estadounidense, antes de volver a caer.



Basándose en el primer precio de cotización e incluyendo todas las acciones en circulación, las opciones sobre acciones y las acciones restringidas, la capitalización de la empresa se acerca a los US$100.000 millones.



Se trata de la mayor valoración absoluta jamás alcanzada por una empresa estadounidense que sale a bolsa. El anterior récord lo ostentaba Facebook, que tenía un valor de mercado de algo más de US$81.000 millones en 2012, a su ingreso en Wall Street.



Para su entrada en la bolsa neoyorquina, Coinbase no recurrió a la tradicional oferta pública inicial, sino a una cotización directa.



Este proceso permite a los que ya son accionistas aumentar el valor de su participación, pero la empresa no está recaudando ningún dinero nuevo en este momento.



Fundada en 2012 en San Francisco (California) por Brian Armstrong, de 38 años, antiguo ingeniero de AirBnb, y Fred Ehrsam, exoperador de Goldman Sachs, Coinbase permite comprar y vender unas 50 criptodivisas, entre ellas el bitcoin y el ether.



Armstrong, que tiene una participación del 20% en la plataforma y ejerce de presidente, podría entrar en la lista de Forbes de los 100 hombres más ricos del mundo, según el Wall Street Journal.



Antes incluso de la llegada de Coinbase, el bitcoin no ha dejado de subir en los últimos días, alcanzando el miércoles un máximo de casi 65.000 dólares.