Recuperación económica de Latinoamérica depende de la vacuna antivid

Por La Prensa Gráfica

Nueva Jersey. AM Best espera que la actividad económica en Latinoamérica se recupere en 2021 a medida que se retraen las medidas de confinamiento causadas por la pandemia, beneficiando a los mercados de seguros de la región.

El Informe especial de Best’s , “COVID Brings Yet More Challenges to Latin America” (La COVID aún presenta desafíos para Latinoamérica) destaca que para 2021 se espera un crecimiento económico del 3.6% en promedio, tras la abismal contracción del 8.1% en 2020.



No obstante, la perspectiva económica para Latinoamérica es insipiente debido a políticas fiscales limitadas y las crecientes agitaciones políticas y sociales en varios países respecto a la distribución de la vacuna y su disponibilidad. Los países han conseguido comenzar con la vacunación de su población, pero con diversos grados de éxito.



En el corto plazo, la recuperación económica dependerá de la capacidad de los países de mitigar los efectos del virus hasta que se pueda implementar una estrategia de vacunación coherente para evitar mayores medidas de confinamiento.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

AM Best considera que el principal riesgo para las economías de Latinoamérica es la probabilidad de que la región tenga una menor velocidad en la vacunación de la población debido a contar con recursos limitados.

El informe también destaca la manera que el riesgo país; dividido en tres categorías: económico, político y financiero; es evaluado y como se factoriza en todas las calificaciones de AM Best.



Para evaluar el riesgo de país, AM Best identifica los distintos factores dentro de un país que pueden afectar en forma directa o indirecta a una empresa aseguradora.

Varios países, incluidos Argentina, Ecuador, Belice y Venezuela, estaban luchando con altos niveles de deuda antes de la pandemia, lo que limitó la cantidad de apoyo que esos gobiernos han podido brindar durante la crisis. Será necesario corregir el desequilibrio entre el aumento del gasto y un fuerte recorte de los ingresos; es posible que muchos países deban adoptar medidas de consolidación fiscal para llevar a los indicadores de endeudamiento por un camino más sostenible.



La pandemia ha causado numerosos desafíos, pero la disminución constante de la participación de Latinoamérica en la producción mundial durante la última década indica problemas estructurales no resueltos.



La participación de Latinoamérica en el PIB mundial ha disminuido significativamente desde 2010. La mayoría de los mercados latinoamericanos necesitan hacer que sus mercados de capitales sean más accesibles y profundos desde el punto de vista de AM Best.



Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Los mercados de capital desarrollados y los sistemas bancarios y de seguros bien regulados son vitales para promover el crecimiento sostenible y proporcionar estabilidad al sistema financiero.

El crecimiento de las primas de seguros ha sido relativamente resistente a pesar de los vientos en contra del sistema económico, político y financiero de los últimos años. Aun así, el estancamiento económico ha sido un lastre para la industria de seguros, según los datos de primas hasta 2019.



Cuando se mide en dólares estadounidenses, el crecimiento de las primas de la región alcanzó un pico de 165 mil millones de dólares en 2013, pero ha disminuido desde entonces y se redujo en 1.5% año tras año en 2019.

Para acceder a la versión completa de este informe, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=307267.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.