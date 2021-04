El bitcoin supera umbral de US$63.000 antes de debut de Coinbase en el Nasdaq

Por Reuters



La mayor operación de debut de una plataforma de criptomonedas en Estados Unidos se producirá el miércoles en el índice Nasdaq y se le considera una victoria fundamental para los inversores que han impulsado a las divisas digitales.



El bitcoin es la principal criptomoneda del mundo y está teniendo una creciente aceptación entre las grandes instituciones como una inversión y medio de pago. La divisa se apreció un 5% el martes. Su rival menor, etéreum, también tocó un récord de US$2.205.

La capitalización bursátil total del mercado de criptomonedas llegó a un máximo histórico de US$2 billones al inicio del mes, de acuerdo a datos y a firmas de seguimiento de mercados como CoinGecko y Blockfolio. Grandes empresas como BNY Mellon, Mastercard Inc y Tesla Inc se encuentran entre las que han adoptado o invertido en criptodivisas.



El bitcoin superó el umbral de US$60.000 a inicios del mes pasado, apuntalado por la decisión de Tesla de comprar US$1.500 millones en moneda digital para su hoja de balance. En las últimas dos semanas, ha cotizado en un rango acotado. "Cuando el mercado del bitcoin crea un nuevo récord, a menudo el precio se negocia en rangos ajustados y vemos una ronda de toma de ganancias", dijo James Butterfill, del gestor de activos digitales CoinShares.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

A las 1243 GMT, el bitcoin sumaba 5,36% a un techo histórico de 63.401,64 dólares.



En el contexto de la creciente aceptación de las criptomonedas en Wall Street, la cotización directa del intercambio de tokens digitales Coinbase Global Inc. está despertando el interés. Coinbase saldrá a bolsa en el Nasdaq el 14 de abril, la primera cotización de este tipo para una importante empresa de criptomonedas, y una prueba del apetito de los inversores por otras empresas emergentes del sector.



Mientras tanto, las monedas de intercambio, como binance coin, también están viendo aumentar su valor antes del debut público de Coinbase. El binance, conocido como BNB, subió el lunes 23%, según CoinMarketCap.com. El huobi y kucoin , entre otros, también avanzaron.



“Que una empresa de criptomonedas se traslade a la OPI es un gran hito”, dijo Nick Jones, director ejecutivo y cofundador de la billetera de criptomonedas Zumo. “Son movimientos como este los que hacen que los consumidores se sientan más seguros con las criptomonedas y, en última instancia, aumentan la confianza en el espacio”.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



Una lista cada vez mayor de empresas está mirando o incluso invirtiendo en bitcóin, según la demanda de los clientes, el impulso de los precios y los argumentos de que puede cubrir riesgos como una inflación más rápida. A principios de este año, Tesla Inc. reveló una inversión de US$1.500 millones en bitcoines y más recientemente comenzó a aceptarlo como pago por autos eléctricos.



Por otra parte, Goldman Sachs Group Inc. ha dicho que está cerca de ofrecer vehículos de inversión a clientes patrimoniales privados de bitcóin y otros activos digitales. Morgan Stanleyplanea brindar a los clientes ricosacceso a tres fondos que permitirán la propiedad de criptomonedas. El conjunto de fondos negociados en bolsa que rastrean el token se está expandiendo, mientras que Paypal Inc. y Visa Inc. han comenzado a usar criptomonedas como parte del proceso de pagos.