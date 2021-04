Tres opciones para ver series gratis por Internet

Por La República (Costa Rica)



¿Acaba de comprar un televisor inteligente con conexión a Internet o tiene un rato de ocio y quiere ver una serie o película en un dispositivo tecnológico, pero no tiene una suscripción a Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video?

ViacomCBS lanzó Pluto TV en América Latina en abril del año pasado, es decir a principios de la pandemia por la Covid-19, con una oferta inicial de 27 canales que luego fue ampliando. Pluto TV cuenta hoy con 36 canales disponibles en 17 países de Latinoamérica, incluyendo Costa Rica y continúa fortaleciendo su catálogo de contenidos en español con Sony, Lionsgate, Paramount, A2 Films, Leda Films, BlueAnt Media, Viz Media, Beverly Hills Entertainment, DRG, Off the Fence, Oh My Pet, New Dominion Pictures, Leda Films, Nelvana, Polar, Kinpil y CDC



Por su parte, Olympusat, otra compañía de medios de Estados Unidos, lanzó en Latinoamérica, su plataforma de videostreaming gratuito FreeTV en mayo anterior, que puede ser disfrutada por los nacionales. La plataforma ofrece producciones de todo el mundo, incluyendo entre 800 y 1.000 horas mensuales de programación doblada al español, además de 200 horas provenientes de España, México y el resto de los países de Latinoamérica.



Para acceder a los contenidos, los cuales se financian mediante publicidad, es necesario registrarse en www.freetv.com.



Llegó Plex, una nueva opción con 16 canales en español dentro de su servicio gratuito TV en Directo. Sus contenidos provienen de productores como Olympusat, Euronews, Shoreline Entertainment y America’s Funniest Home Videos. El contenido de estos servicios de videostreaming está disponible en sus páginas web, así como mediante aplicaciones para teléfonos celulares o tabletas que utilizan los sistemas operativos iOS y Android, además de televisores inteligentes.