Elon Musk mostró sus túneles para conducir bajo tierra

El recorrido de Loop en sí es corto, coincidiendo con los túneles: solo aproximadamente 643 metros de largo para cada una de las cuatro secciones, lo que hace un total de aproximadamente 2.700 metros de túnel. Pero compensan su brevedad con diversión, con suficientes luces de colores pulsantes que el personal ha apodado la elegante pista “Rainbow Road” (”Camino arcoíris).





Compuesto por una flota de sedanes Tesla modificados que circulan entre tres paradas, el sistema puede transportar pasajeros a una velocidad de hasta 64 kilómetros por hora. La idea es mover a la gente alrededor de espectáculos en un espacio extenso que comprende cuatro salas de exhibición diferentes.

La idea del proyecto era arrancar con un tramo corto para llegar al conocido Centro de Convenciones de Las Vegas, donde se hacen eventos inmensos como el CES, la feria de tecnología de consumo más grande del mundo. Lamentablemente, esto por ahora no se ve nada bien. The Boring Company invitó a los medios locales esta semana a ver el circuito de Las Vegas para ver el progreso del proyecto.



Según los tuits de Mick Akers, un periodista local del Review Journal. Es cierto que el túnel sigue siendo lo más impresionante del proyecto, con ambos túneles completamente excavados el pasado mes de mayo. Pero el resto del proceso parece reducirse a un viaje en un auto lentísimo. Según la reacción del evento local, los medios pudieron subirse al sedán eléctrico de Tesla, que se trasladó por los túneles a 56 km/h mph. Está muy lejos de las velocidades prometidas de 240 km/h que prometían, y que convertiría a una caminata de 15 minutos en un viaje de 2.





Eso sí, la compañía dijo a los medios que el sistema "transportará a 4.400 personas por hora en su flota de 62 vehículos". Eventualmente, el sistema podría extenderse al llamado “Strip” de Las Vegas. Los sedanes Modelo 3 usarán "ruedas de seguimiento" para mantener los autos en el carril específico del túnel, con lo cual no es un vehículo autónomo como podría pensarse.



De hecho, habrá conductores, según la información del periodista. “Las ruedas son más como rodillos desplegables. Tampoco se sabe nada sobre la furgoneta de 12 plazas prometida que Musk dijo que llevaría más pasajeros. The Boring Company tampoco compartió ninguna información nueva sobre cómo serán los procedimientos de carga y descarga. Musk lanzó una representación de cómo se verá una estación cuando todo esté completo”, explicaron medios locales.



Lo último que se supo es que se suponía que los túneles se abrirían para CES 2021, pero los organizadores dijeron que los túneles no se abrirían si la pandemia de coronavirus cancelaba el evento tecnológico.

Modelo replicado en Miami

El proyecto de Las Vegas es bien visto en otras partes de Estados Unidos. El alcalde de Miami (Florida, EEUU), Francis Suárez, había anunciado a mediados de febrero de este año proceso con vistas a decidir si la ciudad encarga un sistema de túneles bajo tierra para transportar a personas en vehículos Tesla con la tecnología de The Boring Company.



Suárez había contado habló en una conferencia prensa de lo que una delegación municipal encabezada por él vio en una visita que realizó este viernes a Las Vegas para conocer cómo es el sistema de túneles que está construyendo en el centro de esa ciudad The Boring Company. El alcalde dijo que un proyecto similar es viable en Miami y puede ayudar a aliviar la congestión de tráfico de la ciudad y al hablar de la obtención de los fondos necesarios, mencionó que The Boring Company estaría dispuesta a financiarlo con fondos propios. Según explicó, en principio se piensa en conectar las zonas norte y sur de la ciudad, desde la zona de Brickell hacia el centro de la ciudad y luego más al norte, un trayecto de unas ocho millas (12,8 kilómetros).



El objetivo es transportar a personas de "una manera eficiente y barata" en vehículos autónomos Tesla que circulan a alta velocidad por túneles de 12 pies de diámetro (3,6 metros) y paran solo en las estaciones del sistema. Suárez indicó que sabe que un proyecto como éste puede generar críticas e invitó a los escépticos a viajar a Las Vegas y conocer lo que está haciendo allí la compañía de infraestructuras y excavaciones creada en 2016 por Musk.





Según dijo, el costo de los túneles con esta tecnología es un unir, por ejemplo, la ciudad y el puerto.



A título estimativo mencionó diez millones de dólares por cada 1,6 kilómetros.



Habrá que ver si con esta prueba el alcalde sigue pensando lo mismo.