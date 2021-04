IATA: El tráfico de pasajeros se desaceleró en febrero de 2021

Por estrategiaynegocios.net



Con el fin de evitar la comparación de los resultados mensuales con los datos distorsionados de febrero de 2021 y 2020 por el impacto de la COVID-19, la comparación se realiza respecto al mes de febrero de 2019 (salvo indicación contraria), que siguió un comportamiento normalizado.

La demanda total de febrero de 2021 (medida en pasajeros-kilómetro transportados, RPK por sus siglas en inglés) descendió un 74,7% en comparación con febrero de 2019. El desempeño empeoró respecto al 72,2% registrado en enero de 2021 (respecto a enero de 2019).

La demanda internacional de febrero descendió un 88,7% respecto a febrero de 2019, una caída que supera al 85,7% interanual registrado en enero y el peor resultado de crecimiento desde julio de 2020. El desempeño empeoró en todas las regiones respecto a enero de 2021. La demanda doméstica global se contrajo un 51,0% respecto a niveles precrisis (febrero 2019). Enero, la demanda registró una caída del 47,8% respecto al mismo mes en 2019. El aumento de las restricciones de los viajes nacionales en China durante el Año Nuevo Lunar debilitó el desempeño global.





“Febrero no mostró indicios de recuperación en la demanda de viajes aéreos internacionales. La mayoría de los indicadores se movieron en la dirección equivocada a medida que las restricciones de viaje se endurecían ante la creciente preocupación sobre las nuevas variantes del coronavirus. Una excepción importante fue el mercado doméstico australiano. La relajación de las restricciones en los vuelos nacionales incrementó significativamente los viajes. Esto nos dice que la gente no ha perdido el deseo de viajar. Volarán, pero siempre que no tengan que someterse a medidas de cuarentena”, dijo Willie Walsh, director general de IATA.

Mercado internacional de pasajeros

El tráfico de las aerolíneas de Asia-Pacífico descendió un 95,2% frente a febrero de 2019, prácticamente sin cambios respecto a la caída de enero de 2021 (-94,8%, respecto a enero de 2019). La región lidera la caída del tráfico por octavo mes consecutivo. La capacidad bajó 87,5% y el factor de ocupación se deslizó 50,0 puntos porcentuales, hasta el 31,1%, el peor dato global.

Las aerolíneas europeas registraron una caída del 89,0% respecto a febrero de 2019, significativamente peor que la caída de enero (-83,4%, respecto a enero de 2019). La capacidad se hundió un 80,5% y el factor de ocupación se contrajo 36,0 puntos porcentuales, hasta el 46,4%.

Las aerolíneas de Oriente Medio experimentaron una contracción del 83,1% en febrero frente a febrero de 2019, un empeoramiento también respecto a la caída de enero (-82,1%, respecto a enero de 2019). La capacidad bajó 68,6% y el factor de ocupación se hundió 33,4 puntos porcentuales, hasta el 39,0%.

Las aerolíneas de Norteamérica experimentaron una caída del tráfico del 83,1% respecto a febrero de 2019. El dato de febrero empeoró respecto a la caída de enero (-79,2%). La capacidad se contrajo un 63,9% y el factor de ocupación se deslizó 41,9 puntos porcentuales, hasta el 36,7%.

Las aerolíneas de Latinoamérica registraron una caída del 83,5% en febrero de 2021 respecto a febrero de 2019, notablemente peor que la desaceleración de enero de 2021 (-78,5%), comparado a enero 2019. La capacidad descendió un 75,4% respecto a febrero de 2019, y el factor de ocupación bajó 26,7 puntos porcentuales hasta el 54,6%, el mejor dato global por quinto mes consecutivo.

El tráfico de Estados Unidos se contrajo un 56,1% en febrero respecto a febrero de 2019, una mejora en comparación con la caída de enero (-58,4%, respecto a enero de 2019), conducida por el descenso de la tasa de contagios y la aceleración del proceso de vacunación.

Balance final

“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. anunciaron recientemente que las personas vacunadas pueden viajar de manera segura. Eso es una buena noticia. También hemos conocido recientemente los resultados de la investigación de Oxera-Edge Health, que destaca la eficacia de las pruebas rápidas, precisas y asequibles para el diagnóstico de la COVID-19. Estos avances deberían tranquilizar a los gobiernos porque ponen de relieve que existen otras formas de gestionar eficientemente los riesgos de la COVID-19 sin depender de medidas de cuarentena, que frenan la demanda, y/o pruebas PCR costosas y que exigen mucho tiempo”, dijo Walsh.



“El reinicio eficiente de los viajes exige el desarrollo urgente de dos cuestiones esenciales. El primero, la aprobación de estándares globales para el certificado digital de las pruebas COVID-19 y/o vacunación. El segundo es el acuerdo de los gobiernos para aceptar los certificados digitales. Nuestras experiencias hasta la fecha demuestran que los sistemas basados en papel no son una opción sostenible. Son vulnerables al fraude. Y a pesar de la cantidad limitada de vuelos en la actualidad, el proceso de registro necesita una plantilla similar a la que existía antes de la crisis de la COVID-19 solo para tramitar el papeleo. Los procesos en papel no serán sostenibles cuando se incrementen los viajes. La aplicación Travel Pass de IATA se ha desarrollado precisamente para anticiparse a la necesidad actual de administrar las credenciales de salud de forma digital. La primera prueba completa de implementación se ha centrado en Singapur, donde el gobierno ya ha anunciado que aceptará certificados de salud a través de esta aplicación. Esto deberá ser una prioridad para los gobiernos cuando estén listos para volver a conectar sus economías con el mundo a través de los viajes aéreos”, dijo Walsh.