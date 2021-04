Qatar Airways operó el primer vuelo del mundo totalmente vacunado contra COVID-19

Por Travel2Latam



Qatar Airways continúa liderando la recuperación de los viajes internacionales, operando hoy el primer vuelo del mundo completamente vacunado contra COVID-19. El QR6421 partió del Aeropuerto Internacional de Hamad a las 11:00 a.m. con solo tripulación y pasajeros vacunados a bordo, los pasajeros también fueron atendidos por personal completamente vacunado al momento de documentar su equipaje. El vuelo especial, que regresó a Doha a las 14:00, mostró todas las medidas que la aerolínea ha implementado para garantizar los más altos estándares de seguridad e higiene a bordo, incluida su última innovación, el primer 'Zero-Touch' del mundo, tecnología de entretenimiento a bordo. Este vuelo especial fue operado por el Airbus A350-1000, este vuelo también neutraliza las emisiones de carbono de acuerdo con las responsabilidades ambientales de la aerolínea.



El Director Ejecutivo de Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, dijo: “El vuelo especial de hoy demuestra que la próxima etapa en la recuperación de los viajes internacionales no está muy lejos. Estamos orgullosos de continuar liderando la industria operando el primer vuelo con una tripulación y pasajeros completamente vacunados en el mundo, brindando una luz de esperanza para el futuro de la aviación internacional. Dado que la aviación es un motor económico fundamental tanto a nivel mundial como aquí en el Estado de Qatar, estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestro gobierno y las autoridades sanitarias locales para vacunar a nuestro personal, con más de 1.000 vacunas administradas por día.”



“En el ADN de Qatar Airways está el estar a la vanguardia, estableciendo los más altos estándares de seguridad y servicio al cliente. Antes de la pandemia, Qatar Airways se convirtió en la primera y única aerolínea en recibir el premio Skytrax Airline of the Year cinco veces. Cuando la pandemia alcanzó su punto máximo a principios de abril, nuestra aerolínea continuó volando para ayudar a repatriar a millones de pasajeros varados y transportar suministros médicos esenciales, al tiempo que implementaba las últimas innovaciones en bioseguridad e higiene. A medida que el lanzamiento de la vacuna comienza a acelerarse en todo el mundo, Qatar Airways mantiene su compromiso de ser la aerolínea en la que los pasajeros pueden confiar, operando una de las redes globales más grandes para ofrecer la conectividad necesaria para reunir a familias y amigos y apoyar el comercio mundial.”



“Qatar Airways Cargo también ha jugado un papel vital en nuestra red de destinos. Desde el inicio de la pandemia, Qatar Airways ha ayudado a transportar más de 500.000 toneladas de suministros médicos y ha entregado cerca de 20.000.000 de dosis de vacunas COVID-19 a más de 20 países.”



Los pasajeros a bordo transmitieron en vivo esta histórica experiencia gracias al Super WiFi a bordo de Qatar Airways, líder en la industria y que combina la última tecnología de Inmarsat, SITA por Aircraft y Thales.



Qatar Airways se convirtió recientemente en la primera aerolínea mundial en lograr la prestigiosa calificación de seguridad de línea aérea COVID-19 de 5 estrellas otorgada por la organización internacional de calificación de transporte aéreo, Skytrax. Esto sigue al reciente éxito de HIA como el primer aeropuerto de Medio Oriente y Asia en recibir una calificación de seguridad aeroportuaria COVID-19 de 5 estrellas de Skytrax. Estos reconocimientos brindan garantía a los pasajeros de todo el mundo de que los estándares de salud y seguridad de las aerolíneas están sujetos a los más altos estándares posibles de escrutinio y evaluación profesional e independiente. Para obtener detalles completos de todas las medidas que se han implementado a bordo y en el Aeropuerto HIA, visite www.qatarairways.com/safety



Qatar Airways es la primera aerolínea de Medio Oriente en iniciar las pruebas de la nueva e innovadora aplicación móvil "Digital Passport" de IATA Travel Pass. IATA Travel Pass garantiza que los pasajeros reciban información actualizada sobre las regulaciones de salud ante el COVID-19 en su país de destino, además de cumplir con estrictas regulaciones globales de privacidad de datos, permitiendo el intercambio de los resultados de las pruebas de COVID-19 con las aerolíneas, para verificar que son candidatos para emprender su viaje.



Qatar Airways, una aerolínea galardonada en múltiples ocasiones, fue nombrada "Mejor aerolínea del mundo" por los premios World Airline Awards de 2019, administrados por la organización internacional de clasificación de transporte aéreo Skytrax. También fue nombrada "Mejor aerolínea de Medio Oriente", "Mejor clase ejecutiva del mundo" y "Mejor asiento en clase ejecutiva", en reconocimiento a su innovadora experiencia en Clase ejecutiva, Qsuite, la cual está disponible en vuelos a más de 45 destinos, incluidos Johannesburgo, Frankfurt, Nueva York y Singapur.



Qatar Airways es la única aerolínea que ha sido galardonada cinco veces con el codiciado título de "Aerolínea Skytrax del año", reconocido como el pináculo de la excelencia en la industria de las aerolíneas. Además, el Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA), hogar y centro de Qatar Airways, fue clasificado como el "Mejor aeropuerto de Medio Oriente" por sexto año consecutivo y el "Tercer mejor aeropuerto del mundo" por los premios SKYTRAX World Airport Awards 2020.