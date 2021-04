Jeff Bezos respalda incremento de impuesto a empresas en EEUU

Por AFP



Algunos días después de que Biden se quejara de que Amazon no paga impuestos sobre las ganancias, Bezos señaló: "Apoyamos un alza del impuesto sobre (la renta de) las empresas".



"Reconocemos que esta inversión requerirá concesiones de todas las partes, tanto en los detalles de lo que se incluye como en la forma de pagarlo (somos partidarios de una subida del tipo del impuesto de sociedades)". Bezos añadió: "Esperamos que el Congreso y la administración se unan para encontrar la solución correcta y equilibrada que mantenga o mejore la competitividad de Estados Unidos".



Amazon lleva años siendo el blanco de las críticas que afirman que paga poco o ningún impuesto corporativo. La empresa ha defendido sus políticas, afirmando que sus inversiones compensan los impuestos tal y como prevé el código fiscal.



Biden propone un programa de infraestructuras de US$2 billones financiado en parte por el aumento del tipo impositivo de las empresas del 21% al 28%, y por la represión del uso de los paraísos fiscales.



El mes pasado, el presidente citó un estudio de 2019 que mostraba que 91 empresas de la lista Fortune 500, "las más grandes del mundo, incluida Amazon... no pagan ni un centavo de impuesto federal sobre la renta", y añadió: "Eso es simplemente no está bien.