Datos personales de usuarios de Facebook en Costa Rica, Honduras, El Salvador fueron filtrados

ESET alertó que un paquete de datos que contienen los números de teléfono de más de 500 millones de usuarios de Facebook, junto a otros datos, como nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo, ID de Facebook, ubicación geográfica, género, ocupación, se han estado ofreciendo de forma gratuita en foros de hacking.



De acuerdo con la información sobre la ubicación geográfica, datos pertenecientes a más de 10 millones de usuarios de España integran la lista de afectados, mientras que de la región de América Latina figuran casi 18 millones de usuarios de países como Colombia con y más de 13 millones de México. Facebook afirmó que los datos incluidos en esta filtración son los mismos que los recolectados en 2019, luego de que actores maliciosos sacaran provecho de una vulnerabilidad en la función para agregar amigos de la red social, la cual luego fue parcheada. Según explicó el sitio BleepingComputer, no se sabe si los datos que componen el paquete que se ofrece fueron extraídos en su totalidad de Facebook o si algunos de los mismos fueron recolectados de los perfiles públicos y luego añadidos a la lista.







“Desde ESET alertamos cómo afecta a los usuarios que una aplicación o servicio sufra una brecha de datos, en manos indebidas esta información puede ser utilizada para realizar ataques de phishing a través del correo u otro tipo de ataque de ingeniería social; incluso para realizar ataques de SIM swapping. El incidente es un buen recordatorio de lo importante que es cambiar las contraseñas cada cierto período de tiempo y no reutilizarlas en más de un servicio”, comenta Camilo Gutierrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Seguridad de ESET Latinoamérica.



Una solución práctica y conveniente para el uso y creación de contraseñas es la utilización del administrador de contraseñas; la mayoría de las soluciones de seguridad también ofrecen alguna forma de administración de contraseñas. Para aumentar su seguridad, ESET recomienda habilitar el doble factor de autenticación en todos los servicios que ofrecen esta opción de configuración y contar con una solución de seguridad instalada en los dispositivos





In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



