Opinión: HeaPaz, método que trabaja las heridas provenientes del pasado

Por Viviana Brenes, psicóloga y creadora de HeaPaz



Las nuevas realidades como el teletrabajo, relacionamiento con el núcleo familiar, desempleo, enseñanza en casa, falta de contacto con amigos y familiares, obligaron a cambios en los hábitos de vida y a tener que adaptarse en tiempo récord. Estas situaciones han fomentado en las personas una mayor conciencia sobre su salud mental y la importancia de reconectarse consigo mismas y con el entorno que les rodea.



La crisis generada por el COVID-19 no solo es una emergencia sanitaria, las medidas restrictivas y el confinamiento han generado un crecimiento de trastornos en la salud mental de las personas alrededor del mundo. El año anterior, la Organización Mundial de la Salud, hizo un llamado para que los gobiernos, autoridades, especialistas y personas no dejaran de lado la atención psicológica.



Lla pandemia ha otorgado tiempo de introspección a muchas personas, no solo en Costa Rica sino en el mundo; este tipo de radiografía permitió conocer nuestro interior, pero también cómo somos en el exterior con quienes nos rodean y cómo respondemos ante diferentes situaciones . El confinamiento hizo visible el poco o mucho conocimiento propio y nos llevó a enfrentarlo, y eso no a todos nos encanta.



Las principales afectaciones que se han logrado ver en consulta son la ansiedad, el relacionamiento con el núcleo familiar y las conductas ansiosas de niños. Esto va de la mano con esas nuevas realidades a las que tuvimos que alinearnos y ni siquiera hubo espacio para procesar. Sin embargo, estos comportamientos son mucho más que simples conductas.

Desde hace más de 20 años, la psicología personalista impulsa la concientización y responsabilidad en los seres humanos, la sanación interior conecta la mente con la raíz del dolor, el poder de la decisión personal para hacer el cambio y elegir cómo será ese dolor en adelante. A este método, le llamo HeaPaz: de las heridas a la paz.



HeaPaz consiste en sanar las heridas internas de la persona, incluso aquellas que se generaron en el vientre de la madre. El proceso reconoce los bloqueos y puntos de dolor personales para comenzar a trabajar las heridas provenientes del pasado, la sanación de las mismas en el presente y, desde ese lugar, visualizar un futuro en armonía interna y con el entorno.



Durante su desarrollo, la persona puede verse enfrentada a distintos tipos de violencia: prenatal, negligencia, abandono, abuso emocional, físico, sexual, patrimonial, síndrome del niño sacudido, relaciones trianguladas, el alcoholismo, la dureza excesiva, entre otros factores. Por eso, la metodología es aplicable en niños a través de actividades varias, y para jóvenes y adultos mediante la visualización y ejercicios de concientización.



Las sesiones terapéuticas pueden realizarse al ritmo de cada persona, o bien, existe la modalidad de 10 sesiones en total; las mismas son presenciales o virtuales, en donde se guía y acompaña a la persona en su proceso de sanación. Las sesiones pueden ser individuales, grupales o en pareja. HeaPaz se puede implementar en personas con problemas de celos, control, ansiedad, inseguridad, miedos, apego, relacionamiento con otros, conductas violentas, entre otros comportamientos. El avance dependerá de cada persona y su disponibilidad durante el proceso.



Desde el momento de nuestro nacimiento tenemos una percepción de la vida, incluso en el vientre de nuestra madre; sin embargo, una vez que comenzamos a vivir diversas situaciones vamos condicionando nuestro comportamiento, sentimientos, emociones, relaciones, etc. Muchas de estas condicionantes se vuelven motivo de consulta convirtiéndose en el punto de partida para indagar sobre hechos, conectar con el trasfondo, detectar los puntos de dolor y elaborar un plan de terapia en beneficio de la salud mental de las personas.

Libro HeaPaz



Como parte del objetivo de contribuir con una mejor salud mental para todos, se lanza el libro HeaPaz, con la autoría de Viviana Brenes. Este emprendimiento culmina el proceso de creación, desarrollo, implementación y evidencia del método, con el cual se pretende que las personas sepan que se pueden sanar las heridas, reconectarse consigo mismo y retomar el propósito de vida. Es una combinación entre lo espiritual y psicológico, la cual se ha logrado con 20 años de experiencia en dicha forma terapéutica. El libro HeaPaz se encuentra disponible en Amazon, con una valor de US$9.99 y en formato digital.