Nicaragua cancela otro vuelo de Avianca

Por Confidencial



Una fuente del sector de viajes confirmó a CONFIDENCIAL la cancelación del vuelo TA 315, que se esperaba partiera de El Salvador a las 9:50 de la noche de este 30 de marzo y arribara a Managua a las 10:45. En la página web de la aerolínea, el vuelo aún aparecía como confirmado. Sin embargo, la fuente explicó que esto se debe a que la cancelación no se debió a la empresa como tal, sino a razones externas y por eso se muestra así.



Los pasajeros varados viajaban con la aerolínea Iberia, que al no tener vuelos directos con Nicaragua, utiliza conexiones desde El Salvador o Panamá. Los nicas afectados se enteraron de la cancelación del vuelo de Avianca este lunes 29 de marzo, cuando estaban realizando el proceso de abordaje en Madrid, España. La justificación que les brindó la aerolínea fue que el Gobierno no había autorizado el vuelo. No tenían mayor información. Por su parte, la fuente del sector de viajes aseguró que en los casos anteriores, Avianca les informó sobre la cancelación del vuelo, pero en esta ocasión, se enteraron por los propios pasajeros.



“Carlos” es uno de los pasajeros que esperaba estar en Nicaragua este martes, después de vivir 3 años y medio en España. Decidió volver a su país tras cinco meses sin trabajo, en medio de un contexto adverso por la pandemia de covid-19, que ha golpeado al mundo, pero con especial énfasis a España. “Carlos” juntó los ahorros que le quedaron y emprendió el viaje de retorno, pero se ha topado con muchos obstáculos.

Otros vuelos cancelados

Este fin de semana, tres vuelos de Avianca, uno proveniente de El Salvador; el otro de Miami, Estados Unidos, y el último, que partiría del país hacia Panamá fueron cancelados sin que hasta ahora se conozcan los motivos.



La fuente del sector viajes explicó a CONFIDENCIAL que el sábado 27 de marzo, un grupo de nicas partió de Madrid- España con destino a Nicaragua, pero al llegar a Panamá, donde harían la conexión a través de un vuelo chárter de Avianca, se les fue notificó que este fue cancelado. La aerolínea les comunicó, por correo electrónico, sobre la suspensión del vuelo. Nada más. Se intentaron comunicar con las autoridades nicaragüenses, pero no respondieron los teléfonos, dijo la fuente. La opción que les brindaron a esos pasajeros para no quedarse varados fue viajar a El Salvador, y esperar siete días que proceda el trámite de prechequeo que solicita el Gobierno de Honduras para llegar a Nicaragua por tierra. La fuente explica que la logística de un vuelo chárter implica que los resultados negativos de las pruebas moleculares se envíen al Ministerio de Salud (Minsa) 36 horas previas al viaje, este las verifica y aprueba o rechaza. En este caso, todas estaban aprobadas. De parte de la oficina de comunicaciones de la aerolínea Avianca respondieron que no tenían un pronunciamiento oficial sobre las consultas realizadas por este medio de comunicación.

Larga disputa con las aerolíneas

Nicaragua fue el primer país en Centroamérica en reabrir su aeropuerto internacional, después que se vio obligado a paralizar operaciones por las restricciones de viajes impuestos por otros países debido a la pandemia de covid-19.



Sin embargo, las medidas que solicitó a las aerolíneas han afectado la regularización de los viajes, a tal punto, que al menos tres aerolíneas siguen postergando vuelos a Nicaragua. Entre los requisitos más cuestionados por autoridades de turismo y las mismas aerolíneas han sido que las empresas de vuelo se encarguen de enviar los resultados de las pruebas covid-19 al Minsa en Nicaragua, y que la misma tripulación presente su prueba covid-19, incluso, aunque no salga del aeropuerto. Avianca fue la primera aerolínea en retomar operaciones al país, el 19 de septiembre de 2020. Actualmente, ofrecen diez vuelos semanales hacia el Salvador y siete hacia Miami, Estados Unidos.