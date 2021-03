VW cambia de nombre en EEUU, ahora se llamará Voltswagen

Por Reuters



La unidad del fabricante de automóviles alemán Volkswagen AG en Estados Unidos confirmó este martes que cambiará el nombre de sus operaciones en el país a "Voltswagen of America", ya que se está centrando en los vehículos eléctricos.



El nuevo nombre se usará desde el mes de mayo y el anuncio se produjo después de que varios medios de prensa informaron el lunes de un comunicado provisorio publicado por error en el sitio web de la compañía. El fabricante alemán se ha comprometido a vender un millón de vehículos eléctricos en todo el mundo para 2025.



El tradicional logotipo azul oscuro de VW se mantendrá para los vehículos a gasolina y se utilizará un nuevo logo azul claro para los eléctricos.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá





La empresa usará "Voltswagen" como distintivo exterior en todos los modelos eléctricos y los vehículos de gas sólo tendrán el emblema de VW. El cambio de nombre no afectará a otras marcas de VW como Audi, Porsche o Bentley.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal





La compañía pretende invertir 16,000 millones de euros (unos 19,000 millones de dólares) en electrificación y digitalización para 2025.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7