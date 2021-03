Android o iOS: ¿Qué smartphones usan los multimillonarios tecnológicos?

Por Marketingmind.in



¿Qué coche conduce el CEO de Tesla, Elon Musk? ¿Jeff Bezos depende de Alexa para conocer el clima? ¿Cuál es el sistema operativo favorito de Bill Gates? ¿Cómo mantiene Mark Zuckerberg la privacidad de sus datos?



De vez en cuando, los multimillonarios del sector de la tecnología comparten pequeños detalles sobre la marca de smartphones que usan y seguramente tendrás curiosidad por saber si utilizas la misma.

Bill Gates

El cofundador de Microsoft tiene un iPhone a mano en caso de que quiera usarlo por cualquier motivo, pero el resto del tiempo usa un dispositivo Android para gestionar su día a día. Se dice que el dispositivo iPhone que usa está desfasado, era el iPhone 5S hasta hace poco, y lo usa solo para mantenerse al tanto de las diferencias entre un iPhone y un celular Android.

Jeff Bezos

El propietario y fundador de Amazon usaba un Blackberry en 2012 y la última vez que se le vio antes de lanzar el Fire Phone de Amazon, usaba un Samsung. En la actualidad, no sabemos qué teléfono usa.

Evan Spiegel

El fundador de Snapchat, Evan Spiegel, también es usuario de iPhone. Si bien no conocemos qué dispositivo usa actualmente, no hace mucho reveló que no utiliza funda para su iPhone ya que es muy cuidadoso con sus dispositivos.

Elon Musk

Aunque el CEO de Tesla nunca ha admitido abiertamente usar una marca particular de teléfono, ha mencionado el iPhone o el iPad en varias ocasiones durante sus entrevistas. De esto se puede deducir que es un aficionado a cualquier versión del iPhone.

Mark Zuckerberg

Por supuesto, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, usa un iPhone y se cree que recibe algunos de estos dispositivos gratis de Apple de vez en cuando debido a su relación personal con muchos de los ejecutivos de la compañía. Aunque nos preguntamos si el CEO de las plataformas de redes sociales más ricas del mundo realmente necesita esos obsequios.

Tim Cook

El CEO de Apple no usa más que iPhone y productos de Apple en general. Se le ha visto usando los últimos iPhones en público varias veces. ¡Es una auténtica prueba de la confianza que tiene en sus propios productos! Sin embargo, sería interesante saber qué piensa Tim Cook de los teléfonos Android en los que confiamos nosotros.

Larry Page y Sergey Brin

Los cofundadores de Google utilizan teléfonos Android. Sergey Brin solía tener un teléfono Nexus, pero ahora es probable que lleve el Google Pixel. Sin embargo, el primer teléfono que llevó Larry fue un Blackberry.

Travis Kalanick

Al cofundador y ex director ejecutivo de Uber, de 43 años, también se le ha visto en muchas ocasiones usando un iPhone.

Sundar Pichai

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, compró su primer smartphone en 2006 y su primer teléfono, un Motorola StarTAC, en 1995.



En una entrevista concedida en 2015, Pichai dijo que tenía entre 20 y 30 teléfonos en su casa. Suponemos que la mayoría o todos esos teléfonos están fabricados por Google, sobre todo porque en ocasiones ha expresado preocupaciones sobre la privacidad de otras marcas.