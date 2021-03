Opinión: ¿Por qué es importante vincular carbono neutralidad, inclusión financiera y equidad de pago?

POR MICHAEL MIEBACH/ Mastercard



En los últimos meses y años hemos visto y participado en un diálogo sin precedentes en torno a algunos de los temas más críticos a los que se enfrenta nuestra sociedad: el cambio climático, la discriminación, la justicia social, y la brecha de riqueza y oportunidades. Esto es un llamado al cambio. Debemos comprometernos a hacer más y ser mejores.



Estamos orgullosos de los pasos que ha tomado esta empresa y sus empleados para levantar la voz y tomar acciones significativas para emprender la reconstrucción de una economía digital, que sea incluyente y sostenible, para alcanzar un mundo más equitativo: Nuestro compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050, nuestra reciente oferta de bonos de sostenibilidad, nuestro plan de acción “En Solidaridad” para combatir el racismo, y el trabajo continuo para integrar a 1,000 millones de personas y 50 millones de micro y pequeñas empresas a la economía digital para 2025, son sólo algunos ejemplos recientes de nuestro compromiso.



Hemos adoptado un compromiso en adoptar la inclusión, la sostenibilidad y la decencia como una de las partes centrales de nuestra empresa mezclando propósito y beneficio. Al poner en el mismo plano nuestra innovación, ideas e ingenio y la filantropía, nos hemos convertido en líderes en el avance de la inclusión financiera y el crecimiento inclusivo en todo el mundo. Ahora estamos dando otro paso importante que resalta nuestros compromisos y la responsabilidad compartida, que comienza en las posiciones principales de liderazgo.



Para acelerar el progreso hacia nuestros objetivos de sostenibilidad, estamos haciendo cambios en el modelo de compensación a ejecutivos. En concreto, vinculamos los beneficios para nuestros ejecutivos de más alto nivel -vicepresidentes ejecutivos y superiores- a las iniciativas de Mastercard de Medio Ambiente, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), y a tres prioridades globales de ESG: neutralidad en el uso de carbono, inclusión financiera y paridad salarial de género.



El propósito de nuestros programas de compensación es fomentar y recompensar el desempeño para que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos: las metas económicas, por supuesto, pero también las metas estratégicas que forman la base del éxito en nuestro futuro.



Creemos que el cumplimiento de estos objetivos de ESG ayudarán a que nuestro negocio crezca y prospere en los próximos años. Este cambio refuerza aún más el compromiso de profundizar nuestra cultura de inclusión y asegurar que las personas puedan alcanzar su potencial, lograr un crecimiento económico incluyente que pueda influir en la prosperidad del mundo.



Hemos visto de primera mano que nuestro compromiso con la responsabilidad ambiental y social - y nuestros valores fundamentales de operar de manera ética, responsable y con decencia – se relacionan directamente con el éxito de nuestro negocio. Este es nuestro punto de partida, y desde ahí seguiremos evolucionando, expandiéndonos y adaptando estas prioridades para asegurarnos de que se ajustan a un mercado cambiante y a nuestros objetivos corporativos.



De cara al futuro, nos planteamos seguir haciendo lo correcto mediante el impulso al cambio necesario para el bien colectivo, para nuestro negocio, empleados y todos nuestros clientes. De esto se trata “doing well by doing good”, la idea de lograr resultados para el negocio y hacer el bien en nuestra comunidad son acciones que pueden ir de la mano.