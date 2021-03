Amazon reducirá su participación en Deliveroo al 11,5% en su salida a Bolsa

Por AFP



En concreto, Amazon venderá un paquete de 23,3 millones de acciones, por lo que su participación se reducirá hasta los 209,7 millones de acciones. Dado que el precio que Deliveroo espera registrar en la oferta pública de venta (OPV) es de entre 3,90 y 4,60 libras, Amazon obtendrá entre 90,9 y 107,2 millones de libras (105,5 y 124,4 millones de euros). Su participación en Deliveroo tras la venta estará situada entre los 817,9 y los 964,7 millones de libras (949,4 y 1.119,8 millones de euros).



En mayo de 2019, Amazon lideró una ronda de financiación de 575 millones de dólares (484 millones de euros) para entrar en Deliveroo, en la que también participaron otras firmas de inversión. No obstante, no fue hasta agosto de 2020 que recibió el visto bueno por parte de la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés).



Tras la venta de acciones, Amazon se mantendrá como el mayor accionista de Deliveroo por número de acciones. No obstante, dado que la empresa tiene una estructura accionarial de clase doble, el fundador y consejero delegado, William Shu, ostenta el control de la empresa. Aunque los 115,2 millones de títulos de Clase B que tendrá tras la OPV apenas representan el 6,3% del capital social total de la empresa, acumularán el 57,5% de los derechos de voto totales.



En total, Deliveroo espera levantar hasta 1.769 millones de libras (2.053 millones de euros) con la venta de acciones y alcanzar una capitalización bursátil de hasta 8.800 millones de libras (10.215 millones de euros).