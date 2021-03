Aerolíneas: El combustible es el eslabón más débil para la industria desde la aparición de COVID-19

Por Bloomberg



En los aeropuertos de EE. UU., el número de pasajeros que se registran a través de seguridad alcanzó el nivel más alto en un año esta semana, según datos de la Administración de Seguridad del Transporte. La TSA ve constantemente a más de 1 millón de personas pasar por los puntos de control al día. El tráfico era la mitad de ese nivel hace apenas dos meses.



El combustible para aviones ha demostrado ser el eslabón más débil del mercado del petróleo desde la aparición de Covid-19. Los bloqueos a principios del año pasado llevaron rápidamente a restricciones de viaje, cientos de aviones de pasajeros estacionados y una cantidad abrumadora del combustible que usan los aviones sin ningún lugar donde ponerlo. La demanda de combustible para aviones se desplomó al nivel más bajo registrado el verano pasado.



“Estados Unidos está mejorando”, dijo Amrita Sen, analista principal de petróleo de Energy Aspects Ltd., en una entrevista con Bloomberg Television. “Potencialmente, incluso dentro de Europa, en el futuro, las cosas mejorarán”, dijo. Es poco probable que se produzca una recuperación completa hasta que los viajeros puedan reanudar su recorrido por el mundo como lo hacían antes de la pandemia, dijo. “Los viajes internacionales constituyen la mayor parte de la demanda de aviones, y no creo que todavía hayamos elaborado pasaportes de vacunas”.



Las reservas de pasajeros nacionales han aumentado en las últimas semanas y las aerolíneas estadounidenses planean responder agregando más vuelos para satisfacer la demanda, según Airlines for America. Pero el grupo de comercio de la industria dijo que el negocio aún se mantiene por debajo del 50 % en EE.UU. Desde los niveles anteriores a la pandemia y más del 60 % a nivel internacional.



El factor de carga de EE.UU., el porcentaje promedio de asientos vendidos por avión, también ha comenzado a repuntar entre algunas de las aerolíneas nacionales más grandes, como United Airlines Holdings Inc., American Airlines Group Inc. y Delta Air Lines Inc., según a los datos de Bloomberg.

A partir de ahora, la recuperación está siendo liderada por viajes de placer en lugar de viajes de negocios, dijo George Ferguson, analista senior aeroespacial y de aerolíneas de Bloomberg Intelligence.



“La mayoría de las reservas se realizan a través de agencias de viajes en línea, por lo que parece un viajero joven muy consciente de los precios”, dijo. “En el mejor de los casos, se producirá un repunte empresarial e internacional a finales de este año”.

Para lidiar con el aumento de las reservas de combustible para aviones el año pasado, las refinerías agregaron el producto al diesel y al fuel oil para deshacerse de él, lo que puso a los mercados en una base insegura. Un mercado de combustible para aviones más fuerte es clave para la recuperación general del mercado del petróleo.

El consumo de combustible para aviones en EE.UU. Se ha mantenido por encima de 1 millón de barriles por día desde octubre, una marcada mejora desde finales de mayo de 2020, cuando la demanda rondaba los 600.000 barriles por día.



Aún así, el producto de aviación debe acercarse mucho más en valor al del diésel para indicar una verdadera salud, dijo Thomas Finlon, director de operaciones de Brownsville GTR, una empresa de comercio y logística en Houston.