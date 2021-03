Claro TV de Carlos Slim podrá vender capacidad satelital en México

Por El Economista (México)



Claro TV, la división sudamericana de América Móvil en telecomunicaciones fijas, móviles y de reciente constitución como empresa en México, consiguió una autorización para proveer capacidad de servicios satelitales en territorio nacional, a través de la banda KU con el satélite Star One D1 que brinda cobertura a toda América del Norte.



La autorización perteneció originalmente a Claro Sat, otra de las subsidiarias de América Móvil, que tras una serie de solicitudes de modificación a su título de autorización y el establecimiento de su marca comercial ocurrido entre 2018 y 2020, cedió la licencia a Claro TV, también después de que esta compañía formalizara en 2019 una petición para comercializar servicios de televisión de paga en el país, solicitud que aún es analizada por la autoridad reguladora.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



Claro TV está facultada entonces desde febrero de 2021 para proveer capacidad satelital para la prestación de servicios de telefonía o Internet, y cuenta con la tecnología para facilitar la oferta de video restringido, pero no está claro todavía si Claro TV puede vender capacidad satelital que signifique una prestación indirecta de productos de video, al que el resto de empresas relacionadas con el grupo América Móvil están impedidas por un mandato regulatorio del 2014 o por título de concesión desde 1990.



En esa materia, Claro TV también vive en un limbo, porque hoy no le es aplicable la regulación asimétrica que sí cae sobre Telmex y Telcel, y porque tampoco cuenta con un título de concesión debido a que el regulador IFT no ha negado ni avalado todavía su petición para vender video aquí; sólo le entregó una autorización para vender capacidad satelital.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Lo que sí está claro, es que Claro TV está imposibilitada hoy para proveer esos servicios de forma directa y el tercer operador que le contrate insumos, debe contar también con un título habilitante, una concesión única, por ejemplo, para comercializar cualesquiera de esos productos o una combinación empaquetada de ellos. Claro TV empieza en México como una suerte de mayorista satelital.



América Móvil, propiedad del empresario Carlos Slim, ya estudiaba desde el año 2016 la manera de comercializar productos satelitales en México, pues entonces alistaba el lanzamiento del satélite Star One D1 y pensó en ofrecer algún tipo de producto masivo de la mano de Telmex. Los planes se postergaron y eran también los días de la polémica entre América Móvil y el resto de la industria respecto a si Clarovideo, el OTT de la compañía, vulneraba la legislación en televisión de paga.



En Brasil, desde donde América Móvil maneja su flota satelital, los Star One prestan servicios de televisión, Internet, telefonía, servicios de comunicación empresarial y productos de educación a distancia, a través de la banda KU.



Más allá de que Claro TV estaría allanando su camino al negocio del video en México con esta maniobra que involucró a Claro Sat, la compañía se convierte ahora en un nuevo actor que proveerá insumos para que terceras empresas vendan, entre otros, productos de Internet inalámbrico fijo vía satélite, un segmento de mercado en el que ya participan marcas como HughesNet, Viasat, Star Go, Dish de MVS Comunicaciones y Sky de Grupo Televisa como operadores directos.