Elon Musk no quiere que lo llamen CEO y cambia su título a 'Technoking of Tesla'

Por Gizmodo.es



A partir del 15 de marzo de 2021, los títulos de Elon Musk y Zach Kirkhorn cambian a Technoking of Tesla y Master of Coin, respectivamente. Elon y Zach también mantendrán sus respectivos puestos como director ejecutivo y director financiero.



En otras palabras, el CEO de Tesla seguirá siendo CEO de Tesla, pero ahora quiere que lo llamen Technoking of Tesla (literalmente, el Tecno-rey de Tesla; quizá un guiño al famoso Techno Viking). Al mismo tiempo, su director financiero o CFO seguirá ejerciendo como CFO de Tesla, pero con el título oficial de Master of Coin (o Consejero de la Moneda, que era el título de Meñique, el consejero financiero del Rey de los Siete Reinos, en los libros de Canción de Hielo y Fuego y en la serie Juego de Tronos).

Musk, el recién nombrado Tecno-rey de Tesla, tiene fama de bromista. Últimamente también ha estado jugando con la valoración de varias criptomonedas, entre ellas su favorita, Dogecoin, basada en el meme de un perro de raza Shiba Inu (Musk tuiteó el sábado que iba a hacerse con un Shiba Inu porque resistirse es inútil).

El empresario también acaba de perder el estatus de hombre más rico del planeta después de que el precio de las acciones de Tesla (que estaba en máximos históricos tras un impresionante impulso del 600% en 2020) cayera más de 20 puntos. Musk, titulado en física y formado en ingeniería, no solo decide la visión de sus empresas a alto nivel, sino que participa en la toma de decisiones a nivel de tecnología.

