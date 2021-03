La nostalgia, la oportunidad para una empresa de eventos en medio de la pandemia

Por Gabriela Melara – estrategiayengocios.net

El autocine fue en las décadas de los 1960 y 1970 un lugar de encuentro y entretenimiento, de citas amorosas.

La pandemia lo ha hecho resucitar en El Salvador se instaló Parking Live, un espacio abierto que recordó cómo era el autocine, esta vez apoyado por la tecnología para llevar una fidelidad de sonido y de imagen. Una experiencia temporal (por tres meses), también con oferta gastronómica.

De interés: COVID-19, una película de terror para los cines de Centroamérica

Pero, no solo fue la opción para los amantes del cine que no tenían salas abiertas, si no que permitió recibir ingresos para una empresa que se dedica a eventos corporativos y otras activaciones, que se vieron suspendidas por las restricciones sanitarias ante la pandemia.

Conctacto es una compañía que crea experiencia para el consumidor por parte de las marcas. “Nuestro rubro estuvo paralizado, pero los tiempos difíciles nos empuja a ser creativos. Nosotros, al cierre de la economía vimos la oportunidad de reinventarnos y buscamos una oportunidad para que las marcas reconectaran los consumidores. Así nace Parking Live”, indica Lourdes de Rodríguez, directora de Empresas Asociadas del Grupo Comercial de Comunicaciones, quien está detrás del proyecto.

Este estilo de entretenimiento también fue realidad, por medio de otras empresas, en Guatemala y Costa Rica. En sus pantallas se pudieron ver películas infantiles, de acción y miedo, todas de antiguo estreno, primero por el cierre de la industria y segundo por la burocracia de la distribución y derechos de transmisión.

La experiencia ganada por Contacto con el proyecto los está llevando a pensar en organizar autoconciertos y brindar esta experiencia para eventos privados para empresas o personas particulares.

“Este concepto da para más. Durante la pandemia tuvimos una piñata y una graduación en el concepto”, indica la representante.

“Nuestro plan es activar el autocine en ciertos momentos del año, pero Parking Live seguirá como concepto, es un concepto propio, creado y tenemos esto propio para dar un servicio corporativo. Tenemos un equipo lleno de ganas, la seguridad y el lugar donde hacerlo en El Salvador (Parque Bicentenario)”, agregaba Orlando Interiano, gerente de Parking Live para Centroamérica.

En sus pantallas se pudieron ver películas infantiles, de acción y miedo, todas de antiguo estreno, primero por el cierre de la industria y segundo por la burocracia de la distribución y derechos de transmisión.

¿Streaming, el villano de la película de terror de los cines por COVID-19? Conozca la respuesta

Este estilo de entretenimiento también fue realidad, por medio de otras empresas, en Guatemala y Costa Rica.