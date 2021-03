¿Streaming, el villano de la película de terror de los cines por COVID-19?

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

“El crecimiento de uno no será a costa del otro. Llegarán a públicos distintos. En cuanto a la transmisión en continuo, no contábamos con ella hace tiempo. Quien la consume es el millennial que quiere otra forma de entretenerse. Este mercado no es necesariamente el mismo del consumidor del cine”, reflexiona Luis Carcheri, veterano distribuidor y ante la pregunta si el streaming terminará con la industria del cine en la región o en el mundo.

La aparición de este nuevo jugador en la región llegó hace tiempo con Netflix, le siguió HBO, pero en medio de la pandemia aterrizó Disney+, un gran competidor en la industria, y se espera la llegada de HBO Max y otras plataformas para este 2021.

Para el experto en distribución de material, el streaming tuvo un nacimiento prematuro con la pandemia, ya que había incertidumbre y miedo de ir al cine.

“Los estudios dijeron: es de aprovechar. El streaming vino a ser una alternativa de entretenimiento e hizo que Netflix ya empezara a tener la competencia de otros estudios que no estaban listos, pero aceleraron su paso, un caso de ese fue Disney+, que estaba en EE UU, no estaba listo para nuestra región, pero llegó”, acota.

Mulán fue una de las películas que logró llegar al cine, pero dio una alternativa más por medio de la aplicación Disney+, para aumentar sus ganancias y espectadores.

Soul fue una película plenamente para los suscriptores de la plataforma. Incluso, la entrega de Los Oscars permitirá, por primera vez, presentar nominación a películas que se hayan estrenado vía streaming, pero también para aquellas que solo lleven un mes o menos en exhibición.

En Costa Rica, de acuerdo con Carcheri, se podrán ver en los cines las películas nominadas a un Oscar como Croods 2, Music, The Father, Coming is young woman, además de Judas y el Mesías Negro.

Un nuevo jugador: Cine europeo gana terreno en la región

Hay un nuevo protagonista. Parece que la COVID-19 fue un impulsor para el cine de otras regiones. Las audiencias abrieron sus ojos al cine europeo y asiático. No sorprende que en 2021 se vean más estrenos de estos en las pantallas.

De hecho, la película que más recaudó en 2020 no provino de Hollywwod, sino de China, The Eight Hundred, del realizador Hu Guan, totalizó US$461 millones. Seguida en Estados Unidos y Canadá por Bad Boys for Life, que se estrenó antes de que se extendiera la pandemia, que recaudó US$206 millones.

Carcheri, quien también es exhibidor de películas en el cine Magaly de Costa Rica, el cine europeo llegará con mucha fuerza en el año en curso.

“Las sorpresas que se vienen para el 2021 en la industria no necesariamente van a venir de Estados Unidos, estas podrán venir de Europa, que ha ayudado a muchos países a abrir puertas y esto puede mostrar una apertura a la industria desde esta parte del mundo. Se enriquece la cartelera a la región”, reflexiona.

Muy pronto en Costa Rica se estrenarán The Conductor, y Antonia, una sinfonía, filmes europeos que se sumarán a la oferta proveniente de la industria de Estados Unidos.

Europa también ha impulsado el cine de Latinoamérica, proveniente de Chile, Argentina y otros países de suramérica, por mencionar algunos.